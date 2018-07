Cyberpunk 2077 | qualche curiosità sul sistema di progressione

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ci presenta il Trauma Team : CD Projekt RED continua a svelare interessanti dettagli sul suo attesissimo Cyperpunk 2077. Se ieri abbiamo appreso informazioni sulle mega corporazioni Militech e Araska, stavolta è il turno del Trauma Team.Come riportato sul sito Cyberpunk.net, il Trauma Team è "composto da paramedici addestrati al combattimento e disposti a tutto pur di salvare i propri clienti". Chi è in grado di permettersi un piano assicurativo con questo Team, riceve una ...

Cyberpunk 2077 : spuntano dettagli sulle mega corporazioni Arasaka e Militech : Con un nuovo post sul blog ufficiale, CD Projekt RED ha fornito maggiori dettagli su due delle mega corporazioni di Cyberpunk 2077 presenti a Night City.In particolare, Arasaka e Militech sono al centro dell'attenzione, e, come riporta Gamepur, sembrano entrambe ugualmente losche e interessanti, avendo relazioni rispettivamente con Yakuza e militari."Arasaka è specializzata in servizi di sicurezza e distribuzione di prodotti realizzati in ...

Le armi - la vita e la criminalità di Night City in nuovi succosi dettagli di Cyberpunk 2077 : Cyberpunk 2077 è uno dei progetti più interessanti tra quelli in uscita nei prossimi anni e ovviamente c'è parecchia curiosità nei confronti dell'universo tratteggiato dai ragazzi di CD Projekt RED.I canali social ufficiali del titolo in questo senso propongono qualche dettaglio da non sottovalutare. Ecco i due interessanti stralci pubblicati sulla pagina Facebook del gioco:Le leggi che regolano la diffusione delle armi sono piuttosto permissive ...

Le meccaniche da shooter di Cyberpunk 2077 sono profondamente condizionate dalle statistiche : Il presentarsi almeno superficialmente come un FPS ha inevitabilmente alimentato non pochi dubbi in coloro che attendevano con curiosità nuovi dettagli riguardanti Cyberpunk 2077. In realtà come vi abbiamo rivelato anche nella nostra anteprima il gioco è molto di più di questo.All'interno di un'intervista concessa a PCGamesN, il cinematic animation acting lead, Maciej Pietras, ha sottolineato come il gioco sia fortemente condizionato dalle ...

CD Projekt su Cyberpunk 2077 : "siate pazienti - la perfezione richiede tempo" : Cyberpunk 2077 è uno dei videogiochi più attesi dei prossimi anni, un titolo in grado di muovere l'hype di milioni di fan in tutto il mondo e contemporaneamente di caricarsi sulle spalle una mole di aspettative difficilmente quantificabile, considerando come sia la prima nuova IP di CD Projekt RED dopo i successi della serie The Witcher.Mike Pondsmith, creatore del celebre gioco da tavolo Cyberpunk 2020, ha potuto recentemente esprimersi sulla ...

CD Projekt RED : quasi 350 sviluppatori sono al lavoro su Cyberpunk 2077 : Mentre CD Projekt Red continua a mantenere il più stretto riserbo sulla data di uscita dell'atteso Cyberpunk 2077, ecco che il CEO dello studio, Adam Kicinski, ha parlato del gioco con il sito polacco Parkiet, discutendo dello stato dei lavori.Come riporta Gamingbolt, secondo Kicinski, il team più grande che lo studio abbia mai formato nella sua storia è attualmente al lavoro sulla produzione del gioco, con quasi 350 sviluppatori che lavorano ...

In Cyberpunk 2077 le scelte dei giocatori avranno importanti conseguenze : CD Projekt RED si è creato un nome negli ultimi dieci anni come sviluppatore di giochi di ruolo che non solo presentano ai giocatori scelte impegnative e coinvolgenti nella narrativa e nel gameplay, ma danno anche a quelle scelte un certo peso, avendo conseguenze reali per loro. Questo è qualcosa di cui molti sviluppatori parlano, certo, ma purtroppo non è qualcosa che accade realmente tanto quanto ne sentiamo parlare.Stando a quanto riportato ...

Cyberpunk 2077 : Ogni azione porta una conseguenza : Dopo anni e anni di sviluppo, Cyberpunk 2077 si è finalmente mostrato all’E3 2018 di Microsoft con un Trailer e coloro che si sono recati a Los Angeles e sono stati invitati all’evento a porte chiuse, hanno avuto modo di provarlo in Anteprima. Cyberpunk 2077: I giocatori forgeranno il proprio destino In una recente intervista, Mike Pondsmith (creatore del gioco da tavola) ha affermato: Una delle filosofie del gioco ...

Cyberpunk 2077 : ecco perché la visuale in prima persona è stata la scelta migliore : Cyberpunk 2077 è stato uno dei titoli più attesi alla conferenza dell'E3 di Los Angeles, nonché il gioco dalle aspettative più alte che lo studio polacco CD Projekt RED abbia mai realizzato.Per questo motivo l'annuncio che il gioco sarebbe stato interamente in prima persona ha fatto molto parlare di sé, cogliendo alla sprovvista tutti i fan che hanno adorato The Witcher 3 e tutti gli altri RPG dello studio, sempre egregiamente impostati in terza ...

Libertà e identità sono gli elementi chiave di Cyberpunk 2077 : Di Cyberpunk 2077 vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra anteprima e in diversi articoli e notizie ma inevitabilmente mancano alcuni tasselli per capire a pieno l'opera di CD Projekt RED o quanto meno le sue premesse principali.Ovviamente ai fan manca la possibilità di vederlo con i propri occhi ma latitano anche i dettagli sulla trama. In attesa di saperne di più lo story writer del team, Stanisław Święcicki, ha ...

In Cyberpunk 2077 i giocatori "non saranno mai costretti ad adottare un particolare stile di combattimento" : Dopo l'E3 2018 c'è stata una grande quantità di informazioni rivelate da CD Projekt RED sull'attesissimo Cyberpunk 2077. In seguito alla demo a porte chiuse in occasione della fiera di Los Angeles, abbiamo appreso vari dettagli sul vibrante mondo di gioco che ci aspetta e, stavolta, sono emerse novità che riguardano il combattimento.Come riporta Gamingbolt, sulla pagina ufficiale Facebook di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha risposto a un fan in ...

La demo dell'E3 di Cyberpunk 2077 non ha convinto graficamente? Certo - girava a 1080p : Cyberpunk 2077 si è mostrato per la prima volta all'E3 2018 con un trailer e una demo giocata a porte chiuse di fronte ai membri della stampa specializzata, e in seguito abbiamo potuto apprendere come il PC sul quale girava quella demo avesse specifiche di assoluto primo livello.I giornalisti hanno parlato nel dettaglio delle meccaniche e delle peculiarità dell'attesa nuova produzione di CD Projekt RED, ma stranamente l'aspetto grafico non è ...

Cyberpunk 2077 è ancora in fase pre alpha : Un primo trailer di Cyberpunk 2077 è stato mostrato durante l'ultimo E3 durante la conferenza Microsoft, inutile dire che stampa e pubblico sono rimasti a bocca aperta. Successivamente una demo è stata mostrata a porte chiuse. In molti si chiedono come mai CD Project non abbia voluto mostrare al mondo la sua creazione, ebbene il motivo sembra essere collegato al fatto che il gioco è attualmente in pre alpha, con porzioni ancora in fase ...

Perché per Cyberpunk 2077 dovremo aspettare ancora molto prima di giocare : In molti si sono chiesti di Cyberpunk 2077 e Perché durante l'E3 2018 di Los Angeles da poco conclusasi CD Projekt Red non avesse permesso al pubblico di vedere la demo gameplay del gioco, che è stata invece mostrata alla stampa. Un arcano mistero che è stato svelato: secondo gli sviluppatori infatti, la qualità finale che vuole essere data al gioco è ancora molto lontana rispetto a quello realizzato sinora. Il gioco, infatti, è ancora in ...