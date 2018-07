Cronaca di una notte magica al Forte Arena | Sting incanta il pubblico con le sue canzoni

Cronaca e fumetto per gli Orizzonti in Laguna - tra Sconfini e Virtual Reality : Con una giuria di presidenza greca e femminile, Athina Tsangari, che include anche lo sceneggiatore e regista Andrea Pallaoro , la sezione Orizzonti si presta alla selezione di un parterre di film che,...

Juve - tutti pazzi per Ronaldo : dai tifosi al club - Cronaca di una settimana folle : Martedì 3 luglio, è esattamente mezzanotte . Marca , il quotidiano più vicino alle vicende di casa Real Madrid, pubblica sul proprio account Twitter la prima pagina del quotidiano per quel giorno: ' ...

Maradona : 'Cronaca di una morte annunciata - ma non è colpa di Messi' : 'Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte annunciata'. È il verdetto di Diego Armando Maradona, che nella notte nella sua trasmissione 'La mano del Diez' su Telesur ha ammesso 'di sentirsi male perchè ancora una volta ...

Maradona : 'Argentina - Cronaca di una morta annunciata. Messi troppo solo' : Siamo venuti qui al cinema a vedere la cronaca di una morte annunciata. Non sappiamo attaccare, non sappiamo che fare quando abbiamo la palla. Abbiamo attaccato e concesso spazio a Mbappé. I francesi,...

Saviano litiga con Salvini che litiga con Macron. E ci si mette pure Fico. Cronaca di una giornata calda : Scontro aperto tra il ministro dell'Interno e lo scrittore Roberto Saviano. A dare fuoco alla miccia è Matteo Salvini che annuncia l'intenzione di verificare se ci siano ancora le condizioni per ...

Aquarius - Cronaca di una vergogna annunciata - : Condividi «La nave Aquarius andrà in Spagna. Ora è in Italia, andrà in Spagna». Con queste parole il ministro dell'Interno Salvini, a metà pomeriggio di giovedì 14 giugno, ha liquidato la sorte dei ...