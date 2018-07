Crollo diga in Laos | salvato un neonato 4 giorni dopo l’inondazione

Crollo diga in Laos : 27 vittime - proseguono le ricerche di oltre 130 dispersi : Prosciugata l’acqua rilasciata dal Crollo della diga in Laos , che ha costretto all’evacuazione di migliaia di persone, i soccorritori sono alla ricerca di dispersi , tra le piogge monsoniche. Ventisette vittime sono state confermate, mentre i dispersi sono 131, dopo che la diga di Xe-Namnoy è crollata lunedì. Si tratta di un incidente senza precedenti a colpire l’industria idroelettrica nel Paese. L'articolo Crollo diga in Laos : ...

Almeno 19 persone sono morte per il Crollo di una diga in Laos : E ci sono centinaia di dispersi e Almeno seimila sfollati, mentre i soccorsi sono complicati dal brutto tempo