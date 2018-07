crisi per i ' vecchi' social | dopo Facebook giù Twitter Allarme follower e perde il 20% a

Belen vuole un altro figlio - la crisi con Iannone? Non ancora superata : l’indiscrezione : Belen Rodriguez vuole un altro figlio ma la crisi con Iannone non è ancora superata del tutto: parlano gli amici della showgirl Belen e Iannone continuano a mostrarsi insieme felici e sempre più uniti ma, secondo il settimanale Chi, le cose tra i due potrebbero non essersi ancora risolte del tutto. Le vacanze ad Ibizia, […] L'articolo Belen vuole un altro figlio, la crisi con Iannone? Non ancora superata: l’indiscrezione proviene da ...

Giuseppe Santamaria e Rita Cardinale - Temptation Island/ Chi sono? Lara e Michael in crisi per i due single : Giuseppe Santamaria e Rita Cardinale, chi sono i due single di Temptation Island 2018 che hanno messo in crisi la coppia composta da Lara Zorzetto e Michael Di Giorgio(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:11:00 GMT)

Regione - incentivi per i dipendenti delle aziende strategiche in crisi : La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede interventi di politica attiva del lavoro di cui potranno beneficiare i lavoratori della Nestlé Perugina. Il provvedimento, infatti, si rivolge ad aziende di rilevanza strategica che beneficiano della cassa ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio crisi superata? Beccati in vacanza insieme : Non è stato un anno facile questo per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, i due infatti esattamente 12 mesi fa si sono detti addio.Un addio che però sembra essere stato temporaneo. I coniugi, che prima erano ex, ora non sembrano più esserlo così tanto. Il settimanale Chi li ha pizzicati insieme in vacanaza in Sardegna. E dalle foto pubblicate dalla rivista nel numero in edicola da mercoledì 25 luglio, sembra essere tornato il sereno. Abbracci, ...

Imprese : Alleanza Coop a governo - in anni crisi 100mila fallite per ritardi debiti Pa : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – L’Alleanza delle Cooperative italiane chiede un intervento al governo per ridurre i ritardi nei pagamenti da parte della amministrazioni pubbliche verso i fornitori. “Negli anni della crisi sono fallite 100.000 Imprese a causa dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione. A conti fatti, tra i fallimenti, 1 su 4 è stato determinato dai mancati pagamenti della PA. Chiediamo al governo, ...

Temptation Island 5 terza puntata 23 luglio 2018 diretta : Andrea in crisi per 'colpa' di Teresa? : [live_placement]Temptation Island 5 terza puntata 23 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaTemptation Island 5 terza puntata 23 luglio 2018 diretta: Andrea in crisi per 'colpa' di Teresa? pubblicato su TVBlog.it 23 luglio 2018 23:19.

Tutto può succedere 3/ Anticipazioni 23 Luglio 2018 : Cristina in crisi - problemi per Ambra e Sara : Tutto può succedere 3, Anticipazioni e diretta 23 Luglio: la malattia mette a dura prova il matrimonio di Cristina e Alessandro, problemi per Ambra e Sara.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 07:01:00 GMT)

Nubifragio a Padova : firmato lo stato di crisi - proseguono le operazioni di soccorso : Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha firmato oggi la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Padova e le aree del Padovano colpite ieri da un forte Nubifragio. “Pur nelle difficoltà di un evento molto impattante – sottolinea Zaia – gli interventi di soccorso da parte della Protezione Civile veneta sono stati pronti ed efficaci. Per questo ringrazio tutti i volontari che si sono prodigati e il mio Assessore Gianpaolo ...

Chicago Med 2/ Anticipazioni del 27 luglio 2018 : Reggie Dixon in ospedale per una crisi respiratoria : Chicago MED 2, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima Tv su Italia 1. Un'epidemia travolge l'ospedale; Choi entra in crisi con il familiare di un paziente. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 21:32:00 GMT)

Migranti - la lettera di Giuseppe Conte all’Ue : “Creare una cellula di crisi per gestire i soccorsi” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione europea e al presidente del Consiglio europeo per chiedere alcuni interventi specifici in tema di Migranti e accoglienza. Conte chiede l'istituzione di una "cellula di crisi", "un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa" delle operazioni di salvataggio.Continua a leggere

Miley Cyrus e Liam Hamsworth si sono lasciati?/ Ennesima crisi per la coppia ad un passo dal matrimonio ma.... : Scoppia (di nuovo) la coppia formata da Miley Cyrus e Liam Hamsworth? La star ha trovato la pace con il fidanzato ma questo matrimonio si farà oppure no?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:54:00 GMT)

