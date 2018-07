repubblica

: Avete letto? 'Costrette a prostituirsi per passare il confine', a Ventimiglia la frontiera dell'orrore - umbriatweets : Avete letto? 'Costrette a prostituirsi per passare il confine', a Ventimiglia la frontiera dell'orrore - continimarco : 'Costrette a prostituirsi per passare il confine', a Ventimiglia la frontiera dell'orrore - ilCaffetv : Giovanissime costrette a prostituirsi tra Aprilia, Pomezia e Nettuno: 6 condanne -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Il report di Save the children sulla tratta di bambini e ragazzi. Nel mondo gli "schiavi invisibili" sono dieci milioni. In Italia è emergenza per 5mila minori migranti soli