Costa | continua a mancare piano credibile per gestione rom

(Di venerdì 27 luglio 2018) Roma – A Romaunper ladei rom, “il sindaco Raggia non confrontarsi, dallo scorso febbraio, con il tavolo delle associazioni. Pensa davvero dire cosi’?”. Lo dice Silvia, europarlamentare Pd, interpellata sullo sgombero del camping rom ‘River’ in corso a Roma. “Quanto capitato ieri durante lo sgombero- prosegue l’europarlamentare- e’ stato vergognoso: intere famiglie lasciate senza un tetto proprio mentre si abbatteva una bomba d’acqua sulla capitale. Alla Corte Europea avevano detto che avrebbero trovato delle soluzioni abitative”, ma la realta’ e’ differente. “Saranno spostati in soluzioni transitorie, fino a settembre, in posti con cuccette senza finestre. Sono luoghi chiaramente non adatti per viverci”. Poi, dopo settembre, ...