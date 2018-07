Così gli scrittori si ribellarono al Pci

Scuola : “La chiamata diretta va regolata Così - sbagliato cancellarla” : La chiamata diretta è stato il primo argomento spinoso che il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha deciso di affrontare. Non tutti i docenti sono stati d’accordo nell’abolirla, alcuni hanno anche motivato la loro posizione. E’ quello che è accaduto con la lettera che leggerete di seguito giunta nella nostra redazione. C’è da dire che quello relativo […] L'articolo Scuola: “La chiamata diretta va ...

Roma - sgombero del campo rom Camping River : famiglie separate - alloggi solo per una decina. Così molte hanno rinunciato : Donne e bambini a parte. Agli uomini, se ci sarà spazio, si penserà più avanti. Stessa cosa per i figli maggiorenni. L’alternativa? La strada. Come in un naufragio, il picco drammatico dello sgombero del Camping River è rappresentato dalla separazione dei nuclei familiari. Esattamente quello che è accaduto un anno fa in occasione dell’azione della Prefettura nell’edificio occupato dai rifugiati in via Curtatone. Sono pochi i casi per i quali il ...

Così assetati di poltrone che si vogliono spartire anche il Cai : Alla Lega e al Movimento 5 stelle, sempre in nome del cambiamento, ma verso la ricostruzione della Prima Repubblica, non basta spartirsi tutti i posti che ci sono in Rai, alle Fs e in Cdp. Non ancora sazi, quelli dell'Italia agli italiani e quelli dell'uno vale uno ora hanno bisogno di altri spazi per soddisfare i propri appetiti, mettendo anche in discussione l'autonomia di altri enti e organizzazioni che, negli anni, hanno costruito una loro, ...

Dopo Famiglia Cristiana - anche Avvenire attacca Matteo Salvini : “I rom non sono parassiti - un ministro non può parlare Così” : "Lascia perplessi il linguaggio di un importante ministro della Repubblica a proposito di una minoranza variegata presente in Italia da tempo, quella dei rom: parlare come ha fatto Salvini di 30.000 persone che si ostinano a vivere nella illegalità, definendole 'sacca parassitaria', suona pregiudiziale verso una intera comunità, oltre che non corrispondente alla realtà", scrive su Avvenire il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco ...

“È morta Così”. Carlotta Benusiglio - la giovane stilista : la perizia che cambia tutto : Svolta nella indagini per la morte di Carlotta Benusiglio, l’ex modella e stilista ritrovata impiccata con una sciarpa a un albero in piazza Napoli, a Milano, il 31 maggio 2016. Per gli esperti, che hanno depositato la nuova perizia nell’inchiesta che vede da qualche mese indagato il fidanzato per omicidio volontario, la donna, infatti, è morta «con grande probabilità» a causa di una «asfissia prodotta da impiccamento» e sul cadavere ...

Orfini : Raggi a Salvini vogliono diffondere odio - Così non risolvono problemi : Roma – “Stanno sgomberando il Camping River. Senza dire nulla alle famiglie sulle soluzioni alternative, senza un progetto. Senza nulla se non la voglia di prendere voti umiliando i deboli. Questo sono la Raggi e Salvini. Non vogliono risolvere i problemi, vogliono diffondere l’odio”. Lo scrive su twitter Matteo Orfini, presidente del Pd. L'articolo Orfini: Raggi a Salvini vogliono diffondere odio, così non risolvono ...

Juventus - Emre Can : 'CR7 in Italia? Gli altri club non sono Così felici' : Su CR7 , Emre Can dice: ' Giocare con un calciatore come Cristiano Ronaldo , forse il migliore al mondo, è fantastico. Basta vedere quello che ha fatto e tutti i gol che ha segnato negli ultimi anni. ...

"Un silenzio surreale scende fra i reparti". Così la fabbrica-simbolo di Pomigliano accoglie la morte di Marchionne. Gli operai si fermano per 10 minuti : Gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola, si fermeranno dieci minuti in segno di "vicinanza e raccoglimento" per la morte dell'ex amministratore delegato Sergio Marchionne. La notizia è giunta in fabbrica mentre i lavoratori erano impegnati nel primo turno di lavoro, facendo calare il più totale silenzio nei reparti.Alcune tute blu, raccontano che la notizia ha fatto subito il giro ...

Wilmer Valderrama - ex fidanzato di Demi Lovato : “Vederla Così gli spezza il cuore” : Wilmer Valderrama devastato dopo il ricovero dell’ex fidanzata Demi Lovato L’ex di Demi Lovato, Wilmer Valderrama, è devastato per quanto accaduto in queste ultime ore. La popstar è finita in ospedale per una presunta overdose. Al momento ancora non è chiaro il motivo per cui la cantante sia stata trovata in casa incosciente. La giovane […] L'articolo Wilmer Valderrama, ex fidanzato di Demi Lovato: “Vederla così gli ...

27 luglio. Alle 21 la Luna si tingerà Così di rosso per 103 minuti : Naso all’insù il 27 luglio per ammirare l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo. La Terra si troverà tra

Dl dignità - protesta degli imprenditori veneti : Così meno occupazione : Le rigidità che esso introduce avranno il solo effetto di far perdere le occasioni di lavoro che un'economia sia pure in fragile ripresa sta creando".

Grecia - tagli alla Protezione civile nel pacchetto austerità : Così è arrivata fragile al «traguardo» europeo : E poco importa se quel crollo, unito al rifiuto di condonare ciò che palesemente non è rimborsabile, ha fatto esplodere il debito in proporzione a un'economia ormai ristrettasi. Gli investimenti sono ...

Luglio '93 - viale Isonzo - Milano : Così (in segreto) nasceva Forza Italia : Venticinque anni fa, in piena Tangentopoli, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri creavano il loro nuovo partito. Ma solo sei mesi dopo il Cavaliere sarebbe "sceso in campo" pubblicamente. Ecco la storia di quei giorni Il mistero mai risolto della Falange Armata dietro le bombe del '93" Raul Gardini, spuntano le carte segrete" Dieci anni, mille bugie "

Così gli hippy e il femminismo hanno cambiato anche il sesso : Oggi con l'espressione 'Il '68' si designa un' epoca di profonda trasformazione della vita sociale e politica creata dai movimenti giovanili fra gli anni 1960 e 1970. Tutto è cominciato nei primi anni ...