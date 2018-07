“Così è morta Caterina” Il caso choc della 22enne nel centro di Roma

caffeinamagazine

: Schiacciata dal trattore mentre depone le uova: così è morta Bianca, tartaruga star di Siracusa - enpaonlus : Schiacciata dal trattore mentre depone le uova: così è morta Bianca, tartaruga star di Siracusa - sidecuIts : Nooo è morta la nonna di Paola Turani e nel video che ha messo quando ho letto “salutami tanto il mio Bracchetto” e… - Maureendolce : RT @drewonnesaveme: @Jay_official93 Credo che le abbiano dato il narcan e chiamato il 911. Sempre se siano stati loro invece che qualcuno c… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Caterina Pangrazi erainvestita da un pullman turistico su Corso Vittorio Emanuele, al civico 243, all’altezza di Piazza Sforza Cesarini. Da una prima ricostruzione era sembrato che lastesse attraversando la strada quando era finita travolta dal mezzo turistico di un’azienda italiana. Inutili i soccorsi,: troppo gravi le lesioni riportate, con il decesso giunto sul colpo. L’incidente davanti a decine di persone, ascoltate dalla Polizia Locale. La vittima era residente a pochi passi dal luogo del sinistro, nella zona via dei Coronari. Già nei minuti successivi erano giunti sul posto i genitori, sotto. Il conducente del mezzo, anche lui sotto, si era fermato a prestare soccorso.Adesso spunta una nuova verità: il verde potrebbe essere scattato nello stesso momento, facendo incrociare auto e pedoni. Non solo la velocità eccessiva in pienoe ...