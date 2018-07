Cosa fa paura ai genitori online? Malintenzionati e contenuti impropri

Fiat Chrysler - il tracollo in Borsa e la grande paura : dopo Marchionne - Cosa non convince gli analisti : dopo il tracollo e il -15% in Borsa, il titolo di Fca a Piazza Affari è in rimbalzo, con un lento recupero. Ma restano i timori degli analisti per il futuro dell'azienda, sospesa tra Torino e Detroit .

Tour de France – Attimi di paura per Damiano Caruso alla sedicesima tappa : “pensavo fosse successo qualCosa di grave” : Damiano Caruso del BMC Racing Team, dopo aver tagliato il traguardo della sedicesima tappa sui Pirenei, commenta ciò che è accaduto durante la frazione odierna La sedicesima tappa del Tour de France 2018 è stata caratterizzata da un imprevisto, che ha messo ko i ciclisti per qualche minuto al 29esimo chilometro della corsa. Durante la frazione, al via da Carcassonne e con arrivo a Bagnères-de-Luchon, che ha visto trionfare Julian ...

Di Cosa ha paura un (futuro) papà? : Con la gravidanza, pianificata o no, arriva un carico di emozioni. Sicuramente, ci sarà gioia, paura e un senso opprimente e crescente di preoccupazione. E non la prenderete entrambi allo stesso modo: mentre si può pensare che sia la madre quella a essere più agitata, di solito succede invece il contrario: è il papà ad avere più ansia. LEGGI ANCHE10 cose che nessuno vi dirà sul diventare mamma Sì, perché anche gli uomini hanno preoccupazioni ...

“Mamma - Cosa c’è nel passeggino?”. E quello che scopre la donna è agghiacciante. Paura e angoscia - la chiamata d’emergenza. Arriva finanche la polizia ed ecco Cosa ‘tirano fuori’ i soccorsi. Un momento che mai nessuno vorrebbe vivere : Questo è il periodo in cui gli animali escono dalle tane, soprattutto di notte, quando il mondo dorme e per loro c’è più spazio e tranquillità per cacciare. Solo che a volte capita di essersi ‘addentrati’ nella città e di doversi proteggere dal caldo e dal sole come si può. Questa è la paurosa vicenda di una famiglia che si è ritrovata in casa, nascosto nel passeggino del loro figlio più piccolo, un serpente molto velenoso lungo circa un ...

Thailandia - i familiari dei ragazzi : “Abbiamo paura che qualCosa vada storto” : “Siamo felici e sollevati” ma “abbiamo paura che qualcosa vada storto“: queste le dichiarazioni rilasciate alla CNN dai familiari del 14enne Nuttawut Takumsonh, uno dei 12 componenti del team intrappolato nella grotta, in riferimento alle operazioni di salvataggio in corso. I genitori hanno anche spiegato di voler organizzare subito la festa di compleanno del ragazzo. La nonna ha dichiarato di aver pregato ogni giorno ...

Thelma - di Cosa hanno paura i norvegesi? : Di cosa hanno paura i norvegesi? Del proprio intimo, che quello che sentono dentro si manifesti all’esterno, davanti a tutti, che ciò che di pauroso e inconfessabile si cela in loro diventi incontenibile. Questo emerge da Thelma, un film dell’orrore da un regista che non fa film dell’orrore, Joachim Trier, ma che si dimostra azzeccato. La ragazza del titolo la vediamo bambina, figlia di genitori che paiono temerla (e, in una bellissima scena, ...

“Ho paura”. Fabrizio Corona - Cosa sta succedendo : Non si può certo dire che le cose siano andate per il meglio da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere di San Vittore per tornare alla vita di tutti i giorni dopo la dura detenzione. L’ex re dei paparazzi si è trovato ancora una volta a fare i conti con il suo carattere e quei modi di fare che già in passato gli erano costati cari, rischiando di compromettere la storia d’amore con Silvia Provvedi che pure l’aveva ...

NBA Finals – Kevin Durant sincero : “abbiamo avuto paura di perdere. LeBron? Ecco Cosa dobbiamo fare per fermarlo” : Kevin Durant ha commentato il finale di gara-1 delle NBA Finals svelando cosa ha spinto gli Warriors a vincere all’overtime. KD ha poi parlato della ‘tattica’ da attuare per fermare LeBron James Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata ...