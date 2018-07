Corso di Alta Formazione “Design for kids & Toys” al via a ottobre al Politecnico di

laragnatelanews

: #Chelsea, rifiutata la prima offerta di 35+6 di bonus per #Rugani, ma i Blues sono pronti a rilanciare: #Juventus d… - MatteoPedrosi : #Chelsea, rifiutata la prima offerta di 35+6 di bonus per #Rugani, ma i Blues sono pronti a rilanciare: #Juventus d… - alma_laboris : - tusciaweb : Università della Tuscia - Una specializzazione che risponde ai mutamenti di un mercato a rapida espansione e ad alt… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Proseguendo il successo delle prime cinque edizioni deldiin Design for; Toys di POLI.design, Il Master nasce con l’obiettivo di formare le nuove figure dei ‘toy designer’, oggi fortemente richieste dall’industria del giocattolo in Italia e all’estero. I moduli formativi teorici avverranno in modalità e-learning, con attività di workshop in presenza e un project work sviluppato durante un tirocinio professionale. Formare una nuova generazione di professionistidel progetto in grado di gestire processi di progettazione complessi nel mondo dei prodotti e servizi per bambini: è l’obiettivo da cui nasce il primo Master in Design for; Toys deldi Milano, realizzato grazie alla partnership con Assogiocattoli, in partenza il prossimocon 30 posti disponibili. Diretto da Francesco Zurlo, Arianna Vignati e Luca Fois, docenti alla ...