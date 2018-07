Coppa Italia Serie C | ecco date e gironi

Lega - sarà ancora Serie A Tim. Novità per Coppa Italia e Supercoppa : ROMA - sarà ancora Serie A Tim . É stato trovato l'accordo fra la Lega Serie A e la compagnia telefonica, che affiancherà per i prossimi tre anni il proprio brand al campionato, come succede dal 1998, ...

Per i prossimi tre anni la Serie A sarà sponsorizzata da Tim mentre la Coppa Italia da Frecciarossa : Alla fine dell’assemblea della Lega Calcio che si è tenuta oggi, è stato deciso che lo sponsor del campionato di calcio di Serie A sarà ancora la compagnia telefonica Tim per il triennio 2018/2021, mentre Coppa Italia e SuperCoppa Italiana saranno The post Per i prossimi tre anni la Serie A sarà sponsorizzata da Tim mentre la Coppa Italia da Frecciarossa appeared first on Il Post.

Calendario Coppa Italia 2019 - I turno/ Tutte le partite : in campo il 29 luglio - tra le big spunta il Catania : Calendario Coppa Italia 2019, I turno: Tutte le partite, in campo il 29 luglio. Tra le big spuntano il Catania e il Pisa che affronteranno rispettivamente Como e Triestina.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:36:00 GMT)

Canottaggio - la Coppa del Mondo sbarca a Sabaudia! Grande novità nel Lazio dal 2020 - Italia con due tappe : La Coppa del Mondo 2020 di Canottaggio farà tappa a Sabaudia, comune nella provincia di Latina che così farà capolino nell’universo sportivo che conta. Il massimo circuito internazionale itinerante incomincerà la propria avventura proprio in questa località laziale: il Lago di Paola sarà assoluto protagonista dal 10 al 12 aprile. L’Italia ospiterà anche la seconda tappa che andrà in scena a Varese dal 1° al 3 maggio, poi la chiusura ...

Rugby - le novità della prossima stagione : arriva il Top 12 - torna la Coppa Italia. Va in soffitta l’Eccellenza : Due importanti novità bagneranno la nuova stagione del Rugby italiano: vanno in soffitta Eccellenza e Trofeo Eccellenza, nasce il Top 12, mentre viene rispolverata la vecchia Coppa Italia. Il nuovo massimo campionato italiano passa da 10 a 12 squadre: le giornate di regular season passano da 18 a 22, le prime quattro in semifinale, le ultime due retrocederanno. Queste le società che prenderanno parte al Top 12 2018-2019: Petrarca Padova Patarò ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : l'Italia si coccola Ghisolfi - Megos sorprende tutti a Briançon. Solite note al femminile : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva non conosce soste e prosegue imperterrita nel suo fitto calendario. L'appuntamento di Briançon, dove non sono mancate le sorprese, era riservato esclusivamente al ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia si coccola Ghisolfi - Megos sorprende tutti a Briançon. Solite note al femminile : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva non conosce soste e prosegue imperterrita nel suo fitto calendario. L’appuntamento di Briançon, dove non sono mancate le sorprese, era riservato esclusivamente al lead che sarà poi protagonista anche ad Arco di Trento nel prossimo weekend quando tornerà anche lo speed. La sorpresa si chiama Alexander Megos, 24enne tedesco che non aveva mai trionfato nel massimo circuito ma che era reduce dal ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : tutti i finalisti. Italia a Samsun con Mauro Nespoli e Marcella Tonioli : Sono stati rivelati i qualificati alle Finali della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco. Gli atti conclusivi del circuito internazionale si disputeranno a Samsun (Turchia) e l’Italia sarà presente con Mauro Nespoli (olimpico) e Marcella Tonioli (compound). Mauro Nespoli, lo scorso anno Campione del Mondo con la squadra, occupa la terza posizione in classifica esclusivamente alle spalle dei sudcoreani Lee Woo Seok (numero 2 del ...

Tennis : Fognini-Cecchinato - la coppia che tutta l’Italia aspettava. In Coppa Davis finalmente due punte! : Che coppia ragazzi! Il Tennis italiano era da un po’ che attendeva due giocatori che potessero essere nella top30 e puntare a traguardi importanti. Andando a ritroso si può ricordare il tempo di Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan, negli anni ’90, o Adriano Panatta e Corrado Barazzutti (anni ’70) che hanno scritto pagine importanti nello sport italiano con racchetta e pallina. Ora è il turno di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ...

Coppa Italia : arriva la quarta sostituzione nei supplementari : Il tabellone della Coppa Italia potrebbe proporre Milan-Napoli e Lazio-Inter e dall’altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta. Infatti sono i possibili

In quarti Coppa Italia incroci Milan-Napoli e Lazio-Inter : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono questi i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia, in base ai ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : l’Italia raccoglie due terzi posti nel compound con Marcella Tonioli e con la squadra maschile : La nazionale italiana di Tiro con l’arco, impegnata a Berlino nella quarta tappa di Coppa del Mondo, riesce a conquistare due podi nel compound grazie alle vittorie di Marcella Tonioli e della squadra maschile nelle finali per il bronzo disputate oggi. In mattinata la compagine degli uomini del compound formata da Sergio Pagni, Elia Fregnan e Valerio Della Stua ha sconfitto la Russia dopo una sfida molto equilibrata che si è decisa solo ...

Coppa Italia - ecco il sorteggio del tabellone : Si avvicina sempre di più l' avvio della stagione, è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia . Tutto pronto per la 72 edizione della Coppa Italia, favorita d' obbligo è la Juventus , che ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2018-2019 : date - accoppiamenti e programma : Sorteggiato ieri in serata il Tabellone per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio per la stagione 2018-2019. Stabilite teste di serie e il calendario della manifestazione, della quale la Juventus è detentrice (e sarà ovviamente la prima favorita anche per il prossimo anno). Andiamo a scoprire le date ed il programma, con i possibili accoppiamenti. Teste di serie 1 Milan 2 Atalanta 3 Fiorentina 4 Inter 5 Lazio 6 Roma 7 Juventus 8 ...