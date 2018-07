Intervista a Conte : «Tria? Non esiste che lasci. Euro e Nato non si discutono» : Giuseppe Conte: «Io espressione del populismo. Il ministro dell’Economia è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non è un corpo estraneo a questo esecutivo»

Giuseppe Conte - Giovanni Tria e Sergio Mattarella : giù la testa. La clamorosa vittoria di Salvini e Di Maio : Il suo nome è venuto fuori dal vertice a quattro di questa mattina a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il vicepremier Luigi ...

Nomine - accordo Governo : Fabrizio Palermo nuovo ad Cdp/ L'ok nel vertice tra Conte - Tria - Di Maio e Giorgetti : Fumata bianca nello stallo Governo sulle Nomine in Cdp: Fabrizio Palermo nuovo ad, accordo dopo il vertice tra Conte, Di Maio, Tria e Giorgetti. Eliminate frizioni tra Lega-M5s e il Mef(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Vertice Conte-Di Maio-Tria-Giorgetti : 'fumata bianca' su Cdp : ... il vicepremier M5s Luigi Di Maio il sottosegretario leghista alla Presidenza Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha portato a un accordo sul nuovo Vertice di Cassa ...

Salta il vertice sulle nomine della Cdp. Incontro riservato tra Conte e Tria : Un vertice convocato dal premier e poi sconvocato fra l’imbarazzo generale. Matteo Salvini che dice platealmente di «non saperne nulla» mentre Luigi Di Maio alla Camera si scaglia riservatamente contro il ministro del Tesoro. E infine un Incontro a quattr’occhi fra quest’ultimo e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi,in cui si sarebbe parlato perfino di ...

Cdp - vertice Conte-Salvini convocato e annullato/ Ministro - “non lo sapevo” : Pd - “non dettino nomine a Tria” : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:44:00 GMT)

Nomine - vertice a palazzo Chigi Conte-Salvini-Di Maio-Tria : ...presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato alle 15 un vertice ristretto del Governo sulle prossime Nomine con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio ed il ministro dell'Economia ...

'Non rompiamo con le imprese' - la mediazione di Conte e Giorgetti dopo lo strappo con Confindustria : Lo scontro tra Luigi Di Maio e Confindustria non è finito lì, con le critiche al decreto dignità del direttore generale Marcella Panucci e la furiosa reazione di Luigi Di Maio. Nel pomeriggio da viale ...

Dl Dignità - Conte : Confindustria non tema : 21.30 "Confindustria fa la sua parte, ma secondo me fraintende. A leggere con attenzione il decreto Dignità si accorgerà che non ha nulla da temere". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte secondo il quale "se si dovessero usare toni allarmistici sarebbe assolutamente improprio".

Conte e Di Maio contro Confindustria : “toni allarmistici”/ Decreto Dignità - le critiche degli imprenditori : Decreto Dignità, Confindustria: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di Maio(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:42:00 GMT)

Dl dignità : Conte - ascolteremo Confindustria ma no a toni allarmistici : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Confindustria fa la sua parte, ma secondo me fraintende. Leggendo con attenzione il decreto dignità non hanno nulla da temere. Non abbiamo abolito la possibilità di stipulare i contratti a tempo determinato, quindi se si dovessero usare toni allarmistici sarebbe assolutamente improprio”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver partecipato ad una manifestazione per ...

