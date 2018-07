Conte smentisce addio Tria

Conte annulla vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - "non sapevo nulla dell'incontro" : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, 'non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io'. Di Maio-Tria invece..

Conte annulla vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - “non sapevo nulla dell’incontro” : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:13:00 GMT)

Trump mette a soqquadro la Nato - poi si smentisce. Il Contenimento degli alleati : Roma. Alcuni funzionari della Nato hanno detto all’edizione europea del quotidiano Politico che ieri mattina Donald Trump è arrivato furibondo alla seconda giornata del vertice. I media non avevano preso abbastanza sul serio le uscite scioccanti del presidente spacca-alleanze, e le parole contro i p

Macron : 'Centri d'accoglienza solo nei Paesi di primo approdo' - Conte lo smentisce : Sono passate sole poche ore dalla fine del Vertice Europeo, ma le parole di Emmanuel Macron hanno già smorzato l'entusiasmo di Giuseppe Conte il quale si era detto Contento del risultato ottenuto per l'Italia. Il presidente francese ha, infatti, ribadito che la Francia non è un Paese di primo approdo per i flussi migratori e non è quindi tenuta a costruire centri d'accoglienza sul proprio territorio, cosa che invece spetta a Paesi come Italia e ...

Migranti - Macron : «Centri di primo ingresso solo in Italia e Spagna». Conte lo smentisce : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

Giuseppe Conte - chi è candidato premier Governo M5s-Lega/ Primo scandalo : dichiara studi Usa - ma NY smentisce : Chi è Giuseppe Conte, il candidato principale come Primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia, il Primo mini-scandalo sul curriculum con studi Usa(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:13:00 GMT)

Sospetti sul cv di Giuseppe Conte : “Studi alla Nyu”. Ma l’università smentisce : “Mai stato qui” : Nel suo curriculum pubblico, il candidato premier indicato da M5S e Lega, Giuseppe Conte, dichiara di aver perfezionato i propri studi alla New York University. L'università, contattata dal corrispondente del New York Times Jason Horowitz, ha smentito queste informazioni dichiarando che non vi è traccia di Conte negli archivi dell'ateneno.Continua a leggere