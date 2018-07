Conte rottama l’Air Force Renzi e lui si infuria | ‘Non ci ho mai messo

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Il presidente del Consiglio, GiuseppeVIDEO, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui annuncia la volonta' del governo giallo-verde, formato da M5S e Lega, di rescindere il contratto di leasing di un Airbus A340-500, stipulato dal precedente esecutivo guidato da Matteo2014-2016. Velivolo destinato ad essere utilizzato per i cosiddetti ‘voli di Stato’ che molti hanno imparato a conoscere con la denominazione di Air. Un inutile spreco di denaro pubblico, secondo il premier, e un risparmio di centinaia di milioni di euro per i cittadini italiani.non pronuncia assolutamente il nome di, ma il senatore del Pd si sente comunque chiamato in causa. Tempo pochi minuti e l’ex inquilino di Palazzo Chigi decide di cinguettare su Twitter una risposta al vetriolo. Rifiuta seccamente l’accostamento di quell’aereo al suo nome, dato che, a ...