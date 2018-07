Conte : Italia può rafforzare Ue - ma cambi : ANSA, - ROMA, 27 LUG - "Troppo spesso, in passato nei vertici europei l'Italia non si è fatta valere per timore di rimanere isolata. Ma noi oggi stiamo cercando di far capire a questa Europa debole e ...

Conte : “L’Euro e la presenza dell’Italia nella Nato non sono in discussione” : Il premier Giuseppe Conte ha spiegato che i rapporti tra il ministro Tria e il governo sono buoni: "Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. È parte attiva e coinvolta nel tentativo di ottenere dall'Europa spazi di manovra che ci permettano di cambiare le cose".Continua a leggere

Giuseppe Conte : “Tria con noi - ok Euro e Nato”/ Intervista del Premier : “Trump vuole aiutare l’Italia” : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Air Force Renzi - il premier Conte : “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”. Toninelli scrive ai commissari di Alitalia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler rescindere il contratto di leasing da 150 milioni di euro del mega aereo di Stato Airbus 340-500 voluto dall’ex premier Matteo Renzi. “Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato” ha scritto su Facebook. Ma tra il dire e il fare c’è di ...

Arrestato in Italia un ex senatore russo. “Perseguitato perché ho Contestato Putin” : La partita dei rapporti diplomatici con la Russia torna a giocarsi sul fronte giudiziario. E le autorità Italiane dovranno prendere nelle prossime settimane una decisione cruciale, stabilendo se estradare o meno un dissidente che secondo Mosca ha ricevuto bustarelle, mentre lui dichiara d’essere un perseguitato politico avendo votato contro l’annes...

EMBARGO FINO ALLE 16 DEL 25 LUGLIO Marte - scienziati italiani scoprono lago di acqua salata e liquida che può Contenere forme di vita Video : Che balzo per la Scienza e la sua eterna caccia ad esistenze aliene. Una scoperta clamorosa tanto che la rivista Science dedicherà la sua prossima copertina a questa ricerca che per di più conferma ...

Terremoto Centro Italia : Mattarella firma la legge - ma segnala perplessità a Conte : “Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell’articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Detto articolo sostituisce integralmente l’art. 8-bis del DL n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016“: lo ha scritto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in ...

Migranti - Conte : “Bozza Ue? Italia non ha mai fatto questione di soldi - solidarietà europea non ha un prezzo” : “Rientra nella impostazione della proposta Italiana che non è mai stata fatta una questione di soldi. La solidarietà europea non ha un prezzo“. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, in merito alla bozza Ue anticipata dal Financial Times. “Non è una logica corretta ridurre tutto allo schema ‘ce ne occupiamo, ci date soldi’, ha spiegato Conte, “con gli altri Stati ...

Incendi in Grecia - il premier Conte : “Profondamente scossi - dall’Italia due canadair” : “Profondamente scossi per la morte di tante persone a causa degli Incendi in Grecia. L’Italia si stringe attorno alla popolazione greca e si è già attivata mettendo a disposizione due canadair“: questo il post su Twitter del presidente del Consiglio Giuseppe Conte L'articolo Incendi in Grecia, il premier Conte: “Profondamente scossi, dall’Italia due canadair” sembra essere il primo su Meteo Web.

Debutto Bixby 2.0 sul Samsung Galaxy Note 9 : l’italiano sarà Contemplato? : Il Samsung Galaxy Note 9 pare sia il dispositivo designato per l'ufficializzazione di Bixby 2.0, la seconda versione dell'assistente vocale proprietario, in pratica riscritto da zero dopo le tante critiche arrivate all'indirizzo del colosso di Seul. Annunciato a marzo 2017, ci chiedevamo quando sarebbe arrivato il momento di vederlo finalmente presentato: la risposta alle nostre domande è arrivata. I miglioramenti rispetto alla versione ...

Il Contentino di Juncker all'Italia sull'immigrazione : "L'Italia invoca da tempo, e a ragione, una cooperazione regionale sugli sbarchi", e gli avvenimenti di questo fine settimana "hanno dimostrato un senso condiviso di solidarietà da parte degli stati membri (Francia, Germania, Malta, Spagna, Portogallo e Irlanda) che si sono offerti di accogliere una

Conte stoppa la flat tax Forza Italia non ci sta : «Le coperture ci sono» : Il suo pacchetto fiscale, flat tax in testa, Forza Italia lo presenta alla stampa in Senato nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte spiega, in un'intervista al Fatto quotidiano, che la tassa piatta il suo governo non la farà. Almeno, come è scritta al primo punto del programma del centrodestra e anche prevista nel contratto sottoscritto da Lega e M5s.Il capo dell'esecutivo, infatti, giura che non ci saranno condoni fiscali e parla di una ...

Ue - Conte : adesione Italia a euro è irreversibile - Paese solido : Roma, 19 lug., askanews, - 'L'euro per noi è irreversibile'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista al Fatto Quotidiano. Sull'uscita dall'euro, ha assicurato, 'non ...

