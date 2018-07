: Il premier Conte ha rottamato l’Air Force Renzi, l’aereo blu acquistato per ben 150 milioni di euro. Un’operazione… - riccardo_fra : Il premier Conte ha rottamato l’Air Force Renzi, l’aereo blu acquistato per ben 150 milioni di euro. Un’operazione… - Giaggiag97 : Intervista a Conte: «Tria? Non esiste che lasci. Euro e Nato non si discutono» - TelevideoRai101 : Conte: 'Euro e Nato non si discutono' -

"Se M5S e Lega continuano a crescere insieme e a confermare il consenso del Paese, questo governo può durare 5 anni Il 4 marzo si è chiusa una fase. Ereditiamo un'Italia divisa,perfino lacerata da un referendum costituzionale sbagliato.A noi tocca provare a ricucirla su nuove basi".Lo dice il presidente del Consiglio,, al 'Corsera' "Sì, sono populista,ma per me la moneta unica e l'appartenenza allanon sono in discussione",afferma, che aggiunge:Tria? "E'il cerbero dei conti ma non esiste che lasci il governo".(Di venerdì 27 luglio 2018)