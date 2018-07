Conte | euro e Nato non in dubbio | non esiste che Tria lasci

Giuseppe Conte/ “Tria non si discute - non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:20:00 GMT)

Intervista a Conte : «Tria? Non esiste che lasci. Euro e Nato non si discutono» : Giuseppe Conte: «Io espressione del populismo. Il ministro dell’Economia è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non è un corpo estraneo a questo esecutivo»

Migranti - Conte : “Bozza Ue? Italia non ha mai fatto questione di soldi - solidarietà europea non ha un prezzo” : “Rientra nella impostazione della proposta Italiana che non è mai stata fatta una questione di soldi. La solidarietà europea non ha un prezzo“. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, in merito alla bozza Ue anticipata dal Financial Times. “Non è una logica corretta ridurre tutto allo schema ‘ce ne occupiamo, ci date soldi’, ha spiegato Conte, “con gli altri Stati ...

MIGRANTI - Conte SCRIVE LETTERA ALL’UE/ “Redistribuzione diventi prassi” : le richieste alla Commissione Europea : CONTE SCRIVE all'Ue una LETTERA: "cellula di crisi per i MIGRANTI e ridistribuzione diventi prassi". Ultime notizie, premier intervistato dal Fatto Quotidiano: "mi ispiro a Moro. Votai Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Ue - Conte : adesione Italia a euro è irreversibile - Paese solido : Roma, 19 lug., askanews, - 'L'euro per noi è irreversibile'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista al Fatto Quotidiano. Sull'uscita dall'euro, ha assicurato, 'non ...

Salvini a Conte : bravo - stiamo svegliando l'Europa : Salvini: 'Ai libici diamo soldi, motovedette e addestramento, e poi non li consideriamo sicuri? l'Europa - conclude - vuole forse agevolare gli scafisti?' -

Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per accogliere i migranti : Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per accogliere i migranti Il governo Conte si prepara a presentare una serie di proposte in relazione alla questione migranti e al tema dell’accoglienza e mira a chiedere una modifica delle regole della missione europea Eunavformed Sophia, che prevede l’attracco in Italia delle navi […] L'articolo Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per ...

