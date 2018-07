Conte dice che sulla Tav si seguirà il contratto di governo. Ma cosa dice il contratto? : Da Palazzo Chigi fanno notare che il dossier sulla Tav al momento non è ancora giunto sul tavolo del presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione e' stata ancora presa e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo. Il dossier - aggiungono fonti di governo - è in fase istruttoria presso il ministro competente Toninelli, il quale è impegnato in una valutazione costi-benefici che poi ...

"Tav non si farà" : Conte 'segue' M5s - ma dice sì alla Tap/ Ultime notizie caos Governo : Salvini contro lo stop : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

Dazi - Conte dice no a Salvini e Di Maio. E c’è la sponda di Mattarella : La scorsa settimana il segretario leghista e il capo politico del Movimento 5 stelle avevano detto di volere forme di «protezione per i nostri prodotti». Il premier si è smarcato

Vittoria di Conte sui migranti? La stampa estera non dice quello che il M5s vuole farle dire : Questa mattina Luigi Di Maio ha rilanciato un post pubblicato sul Blog delle Stelle. "A proposito dell’ultimo Consiglio europeo e della narrazione che ne ha fatto la stampa italiana", ha scritto sulla sua pagina Facebook il capo politico del M5s. Il titolo del post era emblematico: "Conte al Consigl

Lavoro - Di Maio contro il centrosinistra : “Hanno perso perché dicevano alle famiglie che dovevano essere Contente” : “Quelli di prima hanno perso perché dicevano alla gente che doveva essere contenta perché l’occupazione stava salendo. La verità è che cresceva il precariato“. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi. Ciò che contesta il leader politico del M5s è la presunta crescita del livello di occupazione ...

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : “Volete sovvertire il codice del mare con le minacce” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare".Continua a leggere

La Corte dei Conte dice sì al reddito di cittadinanza. Di Maio rilancia : "Entro il 2018" : La Corte dei Conti dice sì al reddito di cittadinanza, misura inserita nel Contratto di governo e cavallo di battaglia dei 5 Stelle. "Ogni volta che alla cittadinanza si associa un nuovo dritto non si può non esprimere soddisfazione" e così è anche "per il diritto al reddito di cittadinanza", un diritto "importante a sostegno delle fasce maggiormente colpite della recente e prolungata crisi occupazionale", si legge ...

Conte è soddisfatto del vertice sui migranti. Cosa ne pensano gli altri leader e cosa dice la proposta italiana : Il premier italiano sta tornando dalla riunione di Bruxelles, preparatoria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi, dedicata alla gestione del flusso di migranti. "Rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo" scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del mini-vertice. Si ...

Migranti - scontro Italia e Ue : Conte dice no alla proposta tedesca : Migranti, scontro Italia e Ue. Al premier Conte e al Ministro dell'Interno Salvini non piace la proposta sui Migranti avanzata dalla Germania e pongono il veto sul nuovo schema. L'incontro è in ...

Migranti - vertice a Parigi : Trump benedice la linea dura di Conte : Pacca sulle spalle, sorrisi, Macron accoglie il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Eliseo mettendo alle spalle le tensioni dei giorni scorsi. Italia e Francia hanno bisogno l'uno dell'altro ...

Conte : massima attenzione codice appalti : 13.30 Dalla Relazione annuale dell'Anticorruzione emerge"il riconoscimento che il codice degli appalti del 2016,in via di attuazione,richiede interventi regolatori,di messa a punto",ha detto il premier Conte."Su questo fronte l'attenzione del governo è massima",assicura. Il premier ha poi condiviso il richiamo alla necessità di un intervento regolatorio per contrastare la corruzione "in quelle zone opache dove si annida l'operato di lobby e ...