Conte cede al pressing di Di Maio per bloccare la Tav ma Salvini avverte | «Andare avanti

“La Tav non si farà più”. Adesso anche Conte cede al pressing del M5S : Sulla scrivania di Giuseppe Conte, c’è un dossier che il premier ha letto e riletto negli ultimi giorni, prima di caricarsi anche pubblicamente una decisione che ormai è presa: la Tav non si farà più. ...

F1 - Bottas "Contento del rinnovo con Mercedes - in Ungheria sarà battaglia serrata" : Ferrari in silenzio, il finlandese protagonista della conferenza in vista del GP sul circuito dell'Hungaroring

Silverstone : vince Vettel : 'Che soddisfazione in casa loro' - ma la Mercedes Contesta : Sebastian Vettel, nonostante un gran dolore al collo, vince il Gran premio di Gran Bretagna su quello che è considerato il circuito di Lewis Hamilton, che riesce a classificarsi soltanto secondo. Sul ...

Conte al Circolo Canottieri Roma si concede una pausa caffè con Antonello Venditti : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte si è concesso nel pomeriggio una breve pausa al Circolo Canottieri Roma, del quale è da tempo socio. In un salone ha incontrato il cantautore Antonello Venditti, impegnato nelle prove del concerto che terrà questa sera. "I due - si legge sempre sul sito del Circolo, che pubblica anche alcune istantanee dell'incontro - si sono salutati tra i sorrisi, per poi ritrovarsi attorno a un ...

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi» Macron : «Non cedere all’emozione» : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

G7 - Trump non cede su dazi e Russia poi lascia il vertice. Conte anticipa l'accordo sul commercio : 'Non possiamo essere il salvadanaio da cui tutti rubano' dice il presidente Usa. Poi lascia il Canada per Singapore dove il 12 incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un. Al vertice si va verso un ...

Dite a Conte che Trump rivuole il G8 con la Russia - ma non cede niente sulle sanzioni : 'Sono il peggior incubo della Russia' ha detto Trump, ma 'abbiamo un mondo da gestire'. Pragmatismo. Piuttosto diverso dalle proposte italiane, insomma. Trump ha in testa di dialogare con Vladimir ...

Gentiloni cede la campanella a Conte : 17.20 Dopo il giuramento al Quirinale, il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato al Palazzo Chigi per la cerimonia della campanella, che segna formalmente il passaggio di potere tra il premier uscente e quello entrante. Nella Sala dei Galeoni, il premier uscente Gentiloni ha consegnato la campanella, con cui viene dato inizio alle riunioni del Consiglio dei ministri, al nuovo presidente del Consiglio Conte. A seguire, la ...

Pure Salvini cede. Tutti soddisfatti nessuno Contento : Alla fine non è stato nepPure quello che doveva essere, "il governo Giamaica", per usare una felice espressione del vice-presidente dei deputati azzurri, Roberto Occhiuto, cioè frutto di una maggioranza con i colori della bandiera dell'isola caraibica, il giallo dei grillini, il verde leghista e il nero di Fratelli d'Italia. Alla fine anche quell'opzione è saltata. "Speriamo che non si siano fumati l'impossibile", ironizza Giorgio Mulè, ...

Che sta succedendo tra Mattarella - Cottarelli - Conte - Di Maio e Salvini - in breve - : Roma, 31 mag. , askanews, È Giovanni Tria, ordinario di Economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, il ministro dell'Economia che dovrebbe sbloccare lo stallo postelettorale e rilanciare il 'governo politico' prendendo il posto che Lega è M5S avevano assegnato a Paolo Savona, nomina però respinta dal presidente ...

Ultime notizie - governo Conte saltato. Mattarella : no a Savona. E ora che succede? : Conte rimette il mandato e si va verso un “governo del Presidente” che regga il Paese fino a nuove elezioni in autunno. M5s e FdI evocano la possibilità che il Parlamento discuta uno stato d’accusa per il presidente Mattarella, il quale per quest’oggi ha convocato l’economista Carlo Cottarelli per affidargli l’incarico di formare l’esecutivo tecnico. Ieri sera Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico ...