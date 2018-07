Conte assicura | ' Ministro Tria non se ne va Euro non si discute'

Aquarius - Conte : Malta non assicura soccorso umanitario a migranti : "Ho chiesto al premier maltese che si facesse carico almeno del soccorso umanitario delle persone in difficoltà che si trovano sull'Aquarius. Muscat non ha assicurato però alcun intervento". Lo ...

Aquarius - l'Italia accusa Malta. Conte : 'Non assicurano i soccorsi'. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il 'porto sicuro' più vicino al luogo dove si trova l'imbarcazione, che il ministro Salvini ...

Conte : assicurare il carcere vero per i grandi evasori : Roma, , askanews, - "È necessario rifondare il rapporto tra Stato e contribuenti, all'insegna della buona fede e della reciproca collaborazione tra le parti" ha detto il presidente del Consiglio, ...

Governo italiano 2018 : Conte assicura attuazione del contratto : Il Governo Conte è partito, tra esultazione e scetticismo. Il nuovo premier ha giurato davanti al Capo dello Stato, così come tutti i nuovi ministri. L'elenco non presenta novità, annoverando nomi che già si conoscevano da giorni. Si ipotizzava, ad esempio, la designazione come vicepremier di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che tra l'altro sono stati nominati, rispettivamente, ministro dell'Interno e ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro ...

Il governo Conte rassicura l'Europa : "Non siamo dei marziani" : Alla fine Giuseppe Conte ce l'ha fatta. È diventato presidente del Consiglio dopo una rocambolesca settimana di trattative tra Quirinale e maggioranza giallo-verde. Il giurista quasi sconosciuto al grande pubblico era stato costretto a sciogliere negativamente la riserva dopo le frizioni tra Mattarella e Salvini sul nome di Paolo Savona.Ma ora è acqua passata. I 18 nuovi ministri hanno giurato al Colle nelle mani del Capo dello Stato e ora sono ...

Il governo Conte ha giurato. E Mattarella rassicura l'Ue : Sorridenti sono arrivati a piedi al Quirinale gli esponenti del governo giallo-verde nato ieri sera, dopo 88 giorni di trattative. Al Palazzo del Papi hanno sfilato uno dietro l'altro sia gli esponenti in quota Lega che quelli pentastellati. Hanno giurato tutti sulla Costituzione per una cerimonia che dà ufficialmente l'inizio ad una legislatura rimasta in sospeso dalle elezioni del 4 marzo scorso. A guidarli c'è Giuseppe Conte, che ieri ha ...

Spread giù - Milano vola con le banche Il governo Conte rassicura i mercati : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su affaritaliani.it

SPREAD SALE ANCORA E CHIUDE A QUOTA 200 PUNTI/ Giornata nera a Piazza Affari - parole di Conte non rassicurano : Lo SPREAD tra Btp e Bund ha superato la soglia dei 200 PUNTI base, raggiungendo i massimi da giugno dello scorso anno. Il rendimento dei titoli di stato decennali si avvicina al 2,5%(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:41:00 GMT)

Borsa : Milano accelera - spread giù. Analisti rassicurati da Conte : Il focus degli Analisti si sposta ora sulla composizione del Governo e in particolare sulla casella del ministro dell'Economia, che saranno "cruciali - argomenta ancora Credit Suisse - per capire l'...

Governo - Conte rassicura il Colle. Bagarre su Savona Video : 4 L’incarico di Sergio Mattarella a Giuseppe Conte [Video] alla fine è arrivato. Le resistenze del Colle, i timori sull’autonomia del nuovo premier, un programma di Governo considerato rischioso. Nulla di tutto ciò, comprese le svariate polemiche scaturite dal fact checking del Curriculum del noto avvocato, hanno impedito a Luigi Di Maio e Matteo Salvini di portare a compimento il loro disegno. Eppure Mattarella è stato più volte ...