(Di venerdì 27 luglio 2018) DALL'ITALIA Governo diviso sulla Tav, prosegue l’analisi costi-benefici. Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini i lavori devono andare avanti, mentre da Palazzo Chigi fanno sapere che il dossier sull’opera è in fase istruttoria presso il ministero competente (Infrastrutture) e non è arriva