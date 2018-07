Consigli Fantacalcio | Milinkovic | Nainggolan e altri centrocampisti con il fiuto del gol

Fantacalcio 2018-2019 : i Consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Consigli asta Fantacalcio : da Chiesa a Dybala - 12 trequartisti da scegliere : Non solo soltanto gli attaccanti a fare la differenza al Fantacalcio [VIDEO]. Durante l'asta del fantasy game per la Serie A 2018-19 saranno molto gettonati i trequartisti, sia quelli che sono prettamente il trait d'union tra la mediana e l'attacco e sia quelli che hanno un ruolo invece nettamente più offensivo, magari come esterni. Tanti nomi sicuramente stuzzicano la fantasia di chi si appresta ad appuntare gli obiettivi in vista dell'asta ...

Fantacalcio 2018-2019 : i Consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Fantacalcio : da Szczesny a Meret - i Consigli sui portieri da prendere all'asta : É tempo di dare i primi consigli in vista della prossima asta del Fantacalcio [VIDEO]. Quest'anno il campionato di Serie A iniziera' il 19 agosto e sono gia' arrivati nel corso di questo calciomercato tanti nuovi giocatori. Uno su tutti Cristiano Ronaldo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che il nuovo numero sette della Juventus sara' uno dei giocatori più richiesti in questo fantasy game. Per costruire una squadra competitiva bisogna però iniziare ...

Fantacalcio 2018-2019 : i Consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Fantacalcio - quanto paghereste Cristiano Ronaldo? Ecco i Consigli dei nostri esperti : ... spesso chi ha puntato forte , o fortissimo, sui top bomber, ha dovuto fare , troppa, economia altrove. Risultato: a fine stagione è rimasto fuori dal podio. Ecco quindi le dritte dei "magnifici 4". ...

Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 : Il campionato volge al termine, è il momento di schierare per l’ultima volta la formazione al Fantacalcio! La 38a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli […] L'articolo Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 proviene ...

Fantacalcio : i Magic Consigli dell'ultima giornata di Serie A : Ultima giornata di Serie A, ultima giornata anche in tanti tornei di Fantacalcio e Magic leghe. Alcuni si giocano il campionato, altri la coppa, altri ancora semplicemente l'onore. Come? Vediamo di ...

Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 : Il campionato volge al termine, è il momento di schierare per l’ultima volta la formazione al Fantacalcio! La 38a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli […] L'articolo Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 proviene ...

Consigli Fantacalcio 38° giornata Serie A 2017/2018 : Ecco chi schierare nell’ultima di campionato : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, Ecco i nostri Consigli Fantacalcio. La Serie A è giunta al termine, l’ultimo atto è arrivato, e cosi anche il Fantacalcio per questa stagione si è concluso. L’ultimo atto però, non è cosi scontato, 3 punti possono rivelarsi fondamentali. Ecco allora che vi aiutiamo noi con la nostra guida Consigli Fantacalcio, ...