Confalonieri non è più dipendente di Mediaset ma resta presidente | per lui una

(Di venerdì 27 luglio 2018) IldiFedelenon sarà più '' del Biscione e dal 31 agosto risolverà il suo rapporto di lavoro mantenendo però l'incarico e le deleghe attuali. Lo si legga in una nota in cui viene indicato che in cambio gli verrà corrisposta una "integrazione al trattamento di fine rapporto" pari a 6,5 milioni di euro lordi (inclusivo del patto di non concorrenza).L'accordo prevede inoltre un 'trattamento di fine mandato' da 8,5 milioni di euro in caso di cessazione o mancato rinnovo del suo incarico, anche - spiegano dal Biscione - "a riconoscimento del contributo straordinario fornito dalfin dalla fondazione del Gruppo". In questo modoriduce i costi aziendali senza modifiche per gli "assetti organizzativi e le deleghe conferite" e"continuerà ad assicurare, senza soluzione di ...