Concerto in piazza a Repubblica a Cagliari | la gioia di mio figlio quando Stash è

L'Accademia Rock in Concerto in piazza Vittorio Emanuele II a Finalmarina : L'Accademia Rock in una spiritosa posa "beatlesiana" È in programma per mercoledì 25 luglio, in piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure, delL'Accademia Rock diretta dal Maestro Fabio Tessiore. Una ...

Al via Giffoni Music Concept - Concerto di Benji e Fede il 20 luglio in Piazza Fratelli Lumière : Il Giffoni Music Concept è pronto all'avvio con il concerto di Benji e Fede il 20 luglio, in Piazza Fratelli Lumière. Cresce quindi l'attesa per il concerto che si terrà nella prima giornata dedicata all'avento, con inizio alle ore 22. Nel pomeriggio, i due saranno impegnati con altri incontri con i più giovani, compresi i ragazzi della Masterclass Music & Radio a Terravecchia. Previsto anche l'ormai tradizionale Meet the Stars, ancora ...

Kilowatt - domani il gran finale. La chiusura in piazza Torre di Berta con il circo e il Concerto de La Notte : ... energetico passo a due ambientato negli spazi di Sansepolcro, spettacolo vincitore di Danza Urbana XL 2018, progetto del network Anticorpi XL che ogni anno seleziona una rosa di spettacoli di danza ...

IRON MAIDEN - Concerto A TRIESTE/ Scaletta e orari Piazza Unità d’Italia - attesi 10mila fan : IRON MAIDEN, CONCERTO in Piazza Unità d'Italia a Triste oggi, martedì 17 luglio: Scaletta, orari e biglietti dello show della band heavy metal. attesi 10mila fan.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 07:50:00 GMT)

JAMIROQUAI - Concerto MANTOVA/ Info - biglietti e scaletta : in 6.500 in piazza Sordello : I JAMIROQUAI in CONCERTO MANTOVA per l'unica tappa italiana del loro tour. Info, biglietti e scaletta: Jason Kay e i suoi aprono il MANTOVA Arte e Musica (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:39:00 GMT)

Fabri Fibra in Concerto in piazza Loggia : Il 'rapper più odiato d'Italia' è sicuramente inviso a gran parte del mondo 'duro e puro' che vedeva nell'etichetta indipendente e nei garage polverosi una replica dello spirito più puro della scena ...

Zucchero Concerto a Venezia/ Piazza San Marco : sperando di evitare la pioggia... : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:50:00 GMT)

Venezia - Zucchero incanta piazza San Marco : il Concerto raccontato per immagini : 'Qualsiasi artista vorrebbe essere qui, al posto mio in questa splendida piazza'. Con queste parole Zucchero ha aperto la prima di due date in programma a Venezia. Una piazza San Marco gremita di ...

Gli appuntamenti di mercoledì 27 a Bologna e dintorni : cineConcerto in Piazza : L'amore ai tempi dei conflitti mondiali, un processo ai nazisti, la vita che ricomincia tra le macerie. La guerra irrompe al Cinema Ritrovato. In Piazza, con "7th Heaven - Settimo cielo" di Frank ...