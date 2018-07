Concerti | eventi e opera | fine settimana musicale a Genova

Week-end del 20 - 21 e 22 luglio : eventi - Concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia : Saranno infatti tre giorni di show speciali tra canti, spettacoli, giochi e balli. Non solo: gli ospiti potranno scoprire le migliori birre artigianali del territorio, provenienti da diversi ...

Eventi d'estate : Moro e De Gregori a Trani per due Concerti imperdibili : Tra gli Eventi d'estate pugliesi spiccano gli show dal vivo di due grandi nomi della musica italiana: Fabrizio Moro e Francesco De Gregori, che si esibiranno in concerto a Trani, in Piazza Duomo, rispettivamente il 21 e il 20 agosto. Fan della Puglia e non solo arriveranno in città per assistere a due tappe importanti dei tour dei due cantautori: si tratta di Eventi molto interessanti per gli appassionati della musica d'autore, che spesso in ...

Week-end del 13 - 14 e 15 luglio : eventi - Concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia : ... grandi, giovani e bambini, durante le 12 ore non stop di Holi Dance Festival, possono avere la possibilità di assistere ad esibizioni di band già affermate, gruppi emergenti, Dj Set e spettacoli di ...

Notte Rosa 2018 Ravenna : cosa fare - programma - eventi - Concerti - feste : Notte Rosa 2018 Ravenna. Anche quest’anno il capodanno dell’estate colorerà tutto il weekend del 6, 7 e 9 luglio. La 13° edizione della manifestazione porterà in tutta la Riviera Romagnola feste, eventi, concerti per tutte le età. TUTTO SULLA #NotteRosa2018 Notte Rosa 2018 Ravenna: cosa fare, programma, eventi, concerti, feste Venerdì 6 luglio la Notte Rosa 2018 partirà alla grande con grandi feste, concerti ed eventi in tutta la ...

Il festival 'La Milanesiana' a Verbania : al centro eventi Il Maggiore Concerti 11 luglio con Giovanni Caccamo e13 luglio con Neri Marcorè. ... : www.lamilanesiana.eu La Milanesiana 2018 , alla sua 19° Edizione, è un rinomato festival nazionale di Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia e Teatro ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che, grazie ad un accordo con il Comune di Verbania e il teatro Il Maggiore, tocca per la seconda volta anche la nostra città con ...

Sagre - Concerti e spettacoli : i 10 eventi TOP del weekend dal 22 al 24 giugno ad Avellino e provincia : Pizza Village, a Monteforte Neii giardini di Palazzo Loffredo, nell'area retrostante al Comune, dal 22 al 24 giugno ritorna Pizza Village. Dopo il successo della prima edizione la kermesse ha in serbo ...

Luca Carboni - Piero Pelù - Clementino e tanti altri ai Concerti di RisorgiMarche a luglio 2018 : le date di tutti gli eventi : Torna l'appuntamento coi concerti di RisorgiMarche, il festival musicale ideato da Neri Marcorè per sostenere la ricostruzione nelle terre colpite dal terremoto che lo scorso anno che ha registrato oltre 80mila presenze coi suoi eventi nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. La seconda edizione della kermesse andrà in scena dal primo luglio con un programma ricco di concerti fino al 2 Agosto, con l'obiettivo di replicare il ...

Week-end dell'8 - 9 e 10 giugno : eventi - Concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia : Più di 80 attori disabili e 40 volontari, tra operatori, educatori e semplici cittadini, sono i protagonisti dei 10 spettacoli in cartellone, che quest'anno arricchisce il suo ventaglio di proposte ...

Week-end del 25 - 26 e 27 maggio : eventi - Concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia : In programma anche spettacoli, body painting e gli immancabili contest. Dal 23 maggio al 10 giugno, al Bistrot del Mudec , via Tortona 56, , Birrificio Angelo Poretti presenta "# luppoliOltreconfine "...