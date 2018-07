Con l' estate finirà anche la luna di miele tra governo e elettori Già vedo i primi

Estate senza pensieri? Non dimenticate la Contraccezione : Estate, sinonimo di vacanze. Per molti, questo si traduce in relax e più tempo per la famiglia; per altri, invece, questo è l’equivalente di divertimento e spensieratezza, all’insegna della passione e dell’avventura, soprattutto amorosa. LEGGI ANCHE11 falsi miti sulla contraccezione ormonale Per prepararsi al meglio, conviene non pensare solo al guardaroba da portare con voi per fare colpo in spiaggia, ma anche e soprattutto a ...

Il Comune inContra i ragazzi del settore giovanile del Bari - l'appello : 'Restate qui' : Chi ancora non ha cambiato squadra in seguito al fallimento del club biancorosso, è qui per partecipare all'incontro convocato dall'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli , che nei giorni scorsi ...

EDOARDO VIANELLO/ Un'altra estate di Concerti italiani (Techetecheté) : EDOARDO VIANELLO, un mese fa il traguardo degli 80 anni per il cantante che sarà omaggiato nello speciale di Rai Uno nel prime time di oggi. (Techetecheté)(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:23:00 GMT)

Estate : Confturismo - salvata da stranieri - spendono 16 mld in Italia : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Un’Estate ‘salvata’ dall’arrivo degli stranieri che in Italia spenderanno 16 miliardi e che si trova a fare i conti con i competitor del Sud Mediterraneo. E’ una foto a luci e ombre delle vacanze 2018 quella scattata da Confturismo-Confcommercio insieme alle federazioni di categoria, con il contributo dell’Istituto Piepoli. Circa 300.000 Italiani hanno cancellato o spostato ...

Bce Conferma stop Qe a fine 2018 e tassi fermi fino a estate 2019 : Roma, 26 lug., askanews, - Tutto confermato, come da attese, dal Consiglio direttivo della Bce. L'istituzione ha ribadito l'intenzione di concludere con il prossimo dicembre il programma di acquisti ...

Governo - Buffagni (M5s) : “Nomine? Contestateci quando metteremo un trombato della politica come amministratore” : “Venite a contestarci quando metteremo un trombato della politica come amministratore da qualche parte”. Si difende così il deputato del M5s Stefano Buffagni, ospite a Omnibus, su La7, in merito alle nomine in ruoli apicali negli organi dello Stato fatte dal Governo. L'articolo Governo, Buffagni (M5s): “Nomine? Contestateci quando metteremo un trombato della politica come amministratore” proviene da Il Fatto Quotidiano.

BOB SINCLAR/ Il dj accende l'estate Con "I believe" - video (Wind Summer Festival 2018) : video, Bob SINCLAR è pronto per far sentire la sua partecipazione al Wind Summer Festival 2018. Il dj francese presenterà live il brano 'I believe'.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:36:00 GMT)

TAKAGI E KETRA Con GIUSY FERRERI/ Video : "L'estate è nostra!" - nuovo tormentone? (Wind Summer Festival 2018) : Video, TAKAGI e KETRA con GIUSY FERRERI sono pronti a prendersi l'estate con il brano 'Amore e Caoeira', presentato al Wind Summer Festival 2018 a Roma.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:54:00 GMT)