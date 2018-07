Comune di Vittoria sciolto per mafia : è la prima volta - : La commissione prefettizia si era insediata nel mese di settembre dello scorso anno dopo gli arresti per scambio politico-mafioso dell'ex sindaco Giuseppe Nicosia e di suo fratello Fabio, all'epoca ...

Il Consiglio dei ministri scioglie il Comune di Vittoria (Ragusa) per mafia : Il Consiglio dei ministri , su proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha sciolto il comune di Vittoria (Ragusa) per mafia . È la prima volta che accade nella storia del comune ragusano. La commissione prefettizia si era insediata nel mese di settembre dello scorso anno dopo gli arresti per scambio politico-mafioso dell’ex sindaco Giuseppe Nicosia e di suo fratello Fabio, all’epoca consigliere comunale del Pd, poi dimessosi. Dopo sei ...

