Como | arrestato alto funzionario rumeno condannato per corruzione

Como : picchia e minaccia madre e fratelli per farsi dare soldi - arrestato : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Da tempo era diventato l'incubo della sua famiglia: per farsi dare soldi non esitava a picchiare e minacciare la madre e i fratellini. Fino a quando i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. E' accaduto ieri a Lurate Caccivio, nel comasco, a un 22enne di origine maroc

Como : picchia e minaccia madre e fratelli per farsi dare soldi - arrestato : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Da tempo era diventato l’incubo della sua famiglia: per farsi dare soldi non esitava a picchiare e minacciare la madre e i fratellini. Fino a quando i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. E’ accaduto ieri a Lurate Caccivio, nel comasco, a un 22enne di origine marocchina. Il giovane dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’arresto giunge al ...

Como : nasconde in casa oltre 2 chili di marijuana - arrestato : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Lo hanno sorpreso con una piantina di marijuana nascosta in auto. E, nel corso del controllo nella sua abitazione, hanno trovato oltre due chilogrammi di marijuana e altre 22 piante. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Dongo, in provincia di Como, per

Como : individuato responsabile aggressione a due persone - arrestato : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - E' stato individuato l'uomo che lo scorso 13 giugno, a Luisago, nel comasco, avrebbe aggredito due persone della provincia di Savona, finite in ospedale con ferite da arma da taglio. Si tratta di un 42enne originario della provincia di Monza e Brianza, ritenuto responsa