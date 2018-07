Come vede il mondo Vittorio Foa | da Trump a Putin fino a Salvini e ai Panama Papers

Come vede il mondo Marcello Foa : da Trump a Putin fino a Salvini e ai Panama Papers : Dieci citazioni che sono più chiare di 10 pagine, per capire quale Rai potrebbe essere sotto la presidenza di Marcello Foa: una vita a "Il Giornale" ed ora blogger affermato. Soprattutto presso una parte dell'opinione pubblica italiana. "I sovranisti sono nel giusto e non ci fermerete" “Oggi possiamo dirlo: i sovranisti avevano ragione e non c’è insulto che riuscirà a fermarci, per una ...

Medvedev : Moldavia in UEE Come paese osservatore - : Il primo ministro Dmitry Medvedev ha dichiarato che la corte del Consiglio euroasiatico ha approvato la decisione sulla Moldavia come paese osservatore. "La decisione eurasiatica del Consiglio Supremo ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette. Orario d’inizio - percorso e Come vederla in tv : In programma per la giornata di domani (sabato 28 luglio) la ventesima tappa del Tour de France 2018, la cronometro individuale da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette, per un totale di 31km. Frazione decisiva in ottica classifica generale, per i big sarà l’ultima possibilità per accaparrarsi il simbolo del primato ed essere incoronati vincitori della 105a edizione della Grande Boucle sotto l’Arco di Trionfo, al termine della passerella ...

F1 - GP Ungheria 2018 : qualifiche (28 luglio). Orario d’inizio e Come vederle in tv e streaming : Sabato 28 luglio si disputano le qualifiche del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring i piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position, fondamentale su questo tracciato dove è davvero difficile sorpassare: partire davanti a tutti è fondamentale se si vuole puntare alla vittoria. Si definirà la griglia di partenza di quella che sarà l’ultima gara prima della pausa estiva: ...

Manchester United - Mourinho al veleno su Klopp : 'È divertente vedere Come cambiano le persone' : La Premier League, con uno dei suoi grandi classici come Manchester United-Liverpool, è già cominciata. Non soltanto perché le due squadre si affronteranno nell'ICC domenica in USA, ma perché come ...

Come vedere l'eclissi di Luna più lunga del secolo : Il cielo della notte tra il 27 e il 28 luglio 2018 offrirà uno spettacolo unico: la più lunga eclissi di Luna del secolo, ben 103 minuti. Il massimo dell'eclissi si avrà alle 22.22 e la Luna apparirà rossa per la rifrazione della luce del Sole sull'atmosfera terrestre. In Italia il fenomeno sarà vis

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere. Orario d'inizio e Come vederle in tv : ... 15.10 Gara GP Ungheria 2018: come SEGUIRE LE prove LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING Il GP di Ungheria 2018 sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1. Prevista la diretta ...

Italia-Corea del Sud - Mondiali hockey prato femminili 2018 : orario d'inizio e Come vederla in tv : ... https://www.youtube.com/watch?v=Kd2rKqi2M3M&disable_polymer=true , pagamento, / Federhockey ha raggiunto l'accordo con Dailymotion e trasmetterà la partita gratis Diretta live scritta OA Sport ...

LIVE Tour de France 2018 - Lourdes-Laruns in DIRETTA : a che ora inizia la tappa e Come vederla in tv : Nella giornata odierna si disputa la diciannovesima tappa del Tour de France 2018. Si parte da Lourdes e si arriva a Larus per un totale di 200,5 km. Per l’ultima volta nell’edizione corrente della Grande Boucle si sale sulle ascese pirenaiche in una corsa in linea. Frazione molto dura, si affrontano nel complesso ben sette Gran Premi della Montagna, di cui uno di prima categoria (Col d’Aspin, 12 km al 6,5%) e due di Hors ...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : a che ora cominciano le prove libere e Come vederle in tv (programma) : Con la notizia della morte di Sergio Marchionne ancora nel cuore, scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Hungaroring tornano in scena Lewis Hamilton e Sebastian Vettel per l’ennesimo capitolo del loro duello che sta impreziosendo questo campionato così combattuto. La Ferrari, listata a lutto per celebrare l’addio al suo ex Presidente, si presenta a Budapest con ...

Italia-Corea del Sud - Mondiali hockey prato femminili 2018 : orario d’inizio e Come vederla in tv : Secondo match per la nazionale italiana femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra: le azzurre, dopo la bellissima vittoria all’esordio con la Cina per 3-0, vogliono continuare a stupire venendosi a prendere anche il trionfo con la Corea del Sud, rivale odierno. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio del match e come seguirla in tv (streaming). Mondiali hockey prato 2018 Venerdì 27 luglio ore 21 (italiane) Italia-Corea ...

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere. Orario d’inizio e Come vederle in tv : Oggi venerdì 27 luglio si disputano le prove libere del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring inizia il lungo weekend magiaro, ultimo appuntamento prima della pausa estiva e ultimo fine settimana di questo periodo intensissimo. Oggi sono in programma le prime due sessioni di prove, entrambe da 90 minuti: i piloti potranno così trovare il giusto set-up sulle proprie vetture e comprendere al meglio il ...

F1 oggi - prove libere GP Ungheria 2018 : Come vederle in tv su Sky e TV8. Orari e programma : Eccoci qua, dopo l’incredibile Gran Premio di Germania, nel quale Sebastian Vettel e Lewis Hamilton hanno vissuto emozioni davvero contrastanti, nemmeno un attimo di attesa ed il circus si sposta immediatamente a Budapest, per il Gran Premio di Formula Uno 2018 di Ungheria, ultimo appuntamento prima della sosta estiva. Siamo al cospetto di un fine settimana da alta, se non altissima, tensione, nel quale la Ferrari vorrà restituire il ...

Tour de France 2018 - la tappa di oggi (27 luglio) : Lourdes-Laruns. Orario - altimetria e Come vederla in tv : oggi (venerdì 27 luglio) si svolgerà la diciannovesima tappa del Tour de France 2018, 200 km da Lourdes a Laruns. L’ultimo tappone di montagna sui Pirenei sarà decisivo nella lotta per la maglia gialla. Un percorso durissimo, con i corridori che nella prima parte dovranno scalare in successione il Col d’Aspin (12 Km al 6,5%) e il mitico Col du Tourmalet (17,1 Km al 7,3%). Poi dopo una lunga discesa e un tratto in falsopiano inizierà la ...