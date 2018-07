Come lasciare casa in ordine prima di partire

Nicchi : “var room Come a Mondiali? Attenzione a lasciare certo per incerto” : “Una Var room come ai Mondiali? Dipende dalle possibilità strategiche ed economiche della Lega. Noi, per l’esperienza avuta lo scorso anno, abbiamo lavorato bene con la sala Var nello stadio ma se vogliono sperimentare altri sistemi siamo disponibili, però Attenzione a lasciare il certo per l’incerto”. E’ la precisazione del presidente dell’Aia, l’Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, ...

BUG SAMSUNG : SPEDITE FOTO A CASO SENZA LASCIARE TRACCIA/ S9 e Note 8 - ecco Come evitare il problema : Bug SAMSUNG: FOTO SPEDITE a CASO SENZA LASCIARE TRACCIA. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il CASO fa discutere(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:51:00 GMT)

Quitting economy : Come cambia il lavoro per chi sceglie di lasciare il lavoro : Porte (Pixabay) Il mercato del lavoro lo fanno davvero solo le aziende? Il potere di negoziazione può passare nelle mani del dipendente, purché abbia imparato l’arte del distacco. Non si tratta di un’applicazione delle filosofie orientali (o forse si) ma dell’intraprendenza di alcuni professionisti di guardare se stessi come una nano-azienda e di affrontare il mercato senza legami vincolanti con i datori di lavoro, se non quelli derivanti ...

Pensioni 2019 : ecco Come lasciare il lavoro dopo il tramonto della nuova riforma Video : Una vera riforma previdenziale sembrava ormai sul punto si materializzarsi con il nuovo Governo che si stava per istituire. Infatti Lega e Movimento 5 Stelle avevano inserito le Pensioni tra gli argomenti prioritari del loro contratto di Governo. Una autentica priorita' che sembrava aver messo d’accordo le due forze politiche, con la necessita' di superare la riforma Fornero dotando il sistema di maggiore flessibilita' Pensionistica con quota ...