Come indossare il gilet in modo casual

Cos’è l’Upsidedown Bikini e Come si fa? Il modo più sexy dell’estate 2018 d’indossare il costume : È Upsidedown Bikini mania tra le social influencer e la fashion blogger più famose, ma cos’è questa nuova moda dell’estate 2018? Upsidedown Bikini. Un trend che spopola tra le influencer più sexy dei social e che consiste nell’allacciarsi il costume al contrario. I lacci del triangolo non si legano più al collo della ragazza che indossa il Bikini, ma sul seno. Con un gesto semplice il pezzo di sopra del costume diventa ...

Kim Kardashian ci insegna Come indossare la camicia bianca : Per Kim Kardashian nulla è impossibile. Neppure risultare – come sempre, verrebbe da dire – supersexy anche indossando una semplice camicia bianca a maniche lunghe e di taglio maschile. Tutto sta nel come la si indossa. Jacquemus PE 2018 Nel suo caso, per la verità, si tratta di un sofisticato abito firmato dal giovane e talentuoso stilista francese Jacquemus, già amato dalle star come Emily Ratajkowski (che nel recente passato ha ...

Come indossare con stile il cappello di paglia : Io amo i cappelli di paglia, sono tra gli accessori estivi che preferisco in assoluto, insieme alle borse in paglia. Sanno da mare e da vacanze e, appena comincia il caldo, basta il modello giusto a darci quel tocco glamour in più senza troppo sforzo! Ecco qui di seguito qualche modello très chic da indossare subito! Fonte Pinterest Come indossare con stile il cappello di paglia: quello con le scritte Va tantissimo, ultimamente, e se ne trovano ...