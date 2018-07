Come essere primi su Google

Salute mentale : Come puoi essere un amico migliore per chi sta lottando contro depressione e ansia : Ma non strafare come dicevamo nel punto precedente, nei brutti periodi si tende a isolarsi e a mettere una certa distanza con il resto del mondo. Seppure è importante tenersi in contatto, è anche ...

Come la sinistra può tornare a essere rilevante : ... fisica e legale, che faccia da argine alle iniziative discriminatorie, che sicuramente cresceranno nei prossimi mesi, quando il governo non potrà mantenere le sue promesse in economia e cercherà ...

Il tumore del colon-retto è tra i più diffusi : Come ci si accorge di essere malati. Tutti i sintomi (alcuni spaventosi) da riferire al medico : Il cancro del colon-retto è uno dei più letali. Ogni anno, nel mondo colpisce circa 600.000 persone. E, come ha spiegato il dottor Gianni Milito su Dagospia, è il secondo tumore per incidenza. Le cause della sua comparsa, però, sono ancora sconosciute. In genere i tumori del colon-retto colpiscono il tratto finale del tubo digerente. Il più delle volte sono dovuti a una trasformazione in senso maligno di polipi, piccole escrescenze ...

Nasconde la violenza subita dal branco per non essere presa come razzista Una storia triste perché è il racconto dello…

Dl dignità - Di Maio contro Pd/ “Contrari all’indennizzo ai lavoratori : Come può essere - sono di sinistra!" : Dl dignità, Di Maio attacca il Pd: “sono contrari all’indennizzo ai lavoratori: come può essere, sono un partito di sinistra!". Proseguono le polemiche attorno al decreto(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:15:00 GMT)

Facciamo Come i siberiani - la caccia torni a essere rito e non solo sport : L'antropologa è consapevole di descrivere un mondo agli sgoccioli per colpa della russificazione e ancor più delle nuove armi ossia dei fucili che sostituiscono archi e lance: "E' il trionfo della ...

Paola Perego (quasi) nonna a 52 anni : «È Come essere mamma due volte» : Cicogna in arrivo in casa Perego. La conduttrice, 52 anni, avrà un nipotino. A renderla nonna è la figlia più grande Giulia Carnevale, 26, avuta dall’ex marito Andrea Carnevale. La gravidanza, Giulia, l’ha annunciata come spesso avviene in questi casi: con una foto del pancione. «Ciccione prende il sole», ha aggiunto, lasciando poi intendere che è già al sesto mese, e che sarà maschio. LEGGI ANCHEPaola Perego: «Che fatica dimostrare ...

Prime Day - per essere il primo al mondo Amazon usa una strategia commerciale vecchia Come il cucco : Proprio in occasione del Prime Day, lui, Jeff Bezos, il boss e il fondatore di Amazon è diventato anche l’uomo più ricco degli Usa, con un patrimonio personale di 150 miliardi di dollari. Per Amazon un giorno speciale, ma non molto differente da tutti gli altri, un giorno in cui nuovamente si è parlato di loro, della più grande azienda di e-commerce al mondo, certamente quella di maggiore successo, un gruppo diversificato e in continua crescita, ...

Come essere popolare su Twitter : Perché diciamocelo: di uno con una pessima foto nel profilo che usa Twitter solo per dire al mondo che sta mangiando o sta per andare a dormire non se ne importa nessuno. A meno che non sia un super-...

Come potrebbe essere il Samsung Galaxy X : possibile design dall’ultimo brevetto (FOTO) : Le immagini del brevetto che stiamo per proporvi potrebbero suggerirci Come sarà fatto il Samsung Galaxy X, il primo device pieghevole (per così dire) del brand sudcoreano. Il brevetto, che è stato depositato dall'OEM agli inizi di luglio, fa proprio riferimento ad un terminale utente di tipo flessibile, con relativa opzione di visualizzazione da parte del consumatore. Il design sembra richiamare quello classico dei dispositivi a conchiglia, ...

Vincenzo Nibali - Tour de France 2018 : “Dopo nove giorni sono dove volevo essere. Froome? Non so Come sta” : Prima settimana a fasi alterne per Vincenzo Nibali nel Tour de France 2018. Attualmente il siciliano è 12° nella graduatoria generale, distanziato 1’48” dal leader Greg Van Avermaet. Il corridore italiano, capitano della Bahrain-Merida, nella prima parte di questa Grande Boucle ha cercato di limitare i danni nel migliore dei modi, facendo vedere un ottimo colpo di pedale sull’esplosivo Mur-de-Bretagne e limitandosi a ...

Listeria - ecco Come difendersi dal virus : "Può anche essere mortale" : Nuovo allarme Listeria. Questa volta nel mirino del ministero della Sanità è finito un lotto del prosciutto cotto “Cesare Fiorucci”: si tratta delle vaschette da 90 grammi, con scadenza datata 5 agosto 2018 e identificato dal numero di serie 8278001840. Segnatevelo, se ne avete una confezione in fri

Come essere politici mainstream senza diventare populisti : Roma. Nella gara a chi è più populista, a Matteo Salvini tocca l'immigrazione, a Luigi Di Maio i "privilegi rubati" dei politici. Il M5s se la prende con i vitalizi degli ex parlamentari, vuole ...

Come mostrare la bandiera lgbt in Russia senza essere arrestati : In Russia mostrare la bandiera lgbt può costare l’arresto. Così sei ragazzi hanno indossato le maglie di alcune nazionali di calcio i cui colori richiamano quelli della bandiera arcobaleno, disegnata nel 1978 da Gilbert Baker, mischiandosi tra la gente e immortalando le scene. The Hidden Flag, letteralmente “la bandiera nascosta” è un’idea dell’agenzia pubblicitaria spagnola LOLA Mullen Lowe e ha contribuito a importare nella Russia dei Mondiali ...