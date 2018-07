Coldiretti | Lazio | Onorati premia aziende che affamano zootecnica

Coldiretti - sanzioni alla Russia : positiva la volontà di agire in sede UE per una rimodulazione : Con le esportazioni Made in Italy in Russia che sono ulteriormente diminuite dell’11% a maggio, rispetto allo scorso anno, è positiva la volontà di agire in sede Ue per una rimodulazione delle sanzioni che escluda dal loro campo di applicazione delle piccole e medie imprese e il settore agroalimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla risoluzione M5S-Lega alla Camera che impegna il Governo, sulla base degli ultimi dati Istat ...