Claudio Abbado | dopo 40 anni la Cassazione pone fine al contenzioso con il Fisco e dà

(Di venerdì 27 luglio 2018) Laha messo la parola “” a unvecchio di oltre 40tra ile il maestro e senatore a vita. Una vittoria postuma per il direttore d’orchestra scomparso nel 2014. La questione risale al 1976, anno in cui l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento di rettifica del reddito per 77 milioni di lire, presumendo quindi che per quell’annoavesse guadagnato di più. Il maestro, che era assistito dal decano dei tributaristi Viktor Uckmar, anch’egli morto di recente, l’aveva impugnato. Nel 2011 la Commissione tributaria centrale della Lombardia aveva confermato che il reddito presunto fosse stato correttamente determinato poiché “la natura dell’attività del maestro, la sua conquistata fama internazionale e la richiesta internazionale delle sue prestazioni possono bene costituire appropriati ...