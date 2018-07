Claudia Montanarini a processo con l’ex marito ‘mosso da vendetta’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 27 luglio 2018) Non si può certo dire che i rapporti tra, 52 anni, ex tronista di Uomini e donne (show a cui partecipò anche la sorella Giulia), e l’exDaniele Pulcini siano distesi. I due hanno avuto una relazione turbolenta tra il 2003 e il 2013 e ancora adesso i loro rapporti passano per le aule di tribunale. Come riporta il settimanale Oggi nel numero in edicola neliniziato in questi giorni “è lui che accusa lei di avergli voluto rifilare una fregatura da 55mila euro, prendendo un assegno custodito nella cassaforte di casa e mandando un’amica a incassarlo”. Dal canto suo lanon spende parole di stima per l’uomo, da lei definito “un pazzo ossessionato che tiene ostaggio me e i miei figli mosso da vendetta e odio cieco, che usa tutte le sue armi per colpire con crudeltà”.e Daniele Pulcini, ...