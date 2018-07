Classifica Tour de France 2018 | Geraint Thomas ipoteca la Grande Boucle! Roglic | Dumoulin

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie - 19tappa - Lourdes Laruns - : Classifica Tour de France 2018: alla via della 19tappa Lourdes-Laruns la maglia gialla da leader è sempre sulle spalle di Geraint Thomas.

Tour de France 2018 - ultima occasione per ribaltare la Classifica. Ma bisognerà muoversi sul Tourmalet : Oggi ci sarà l’ultima occasione per ribaltare la classifica del Tour de France 2018. La frazione odierna, 200 km da Lourdes a Laruns, sarà l’ultimo tappone di montagna di questa edizione, con gli organizzatori che hanno scelto un percorso adatto agli attacchi da lontano e ci sarà quindi il terreno per realizzare l’impresa. Per provare a scardinare la corazzata Sky e mettere in difficoltà la maglia gialla Geraint Thomas bisognerà quindi osare e ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas in maglia gialla - 2° Dumoulin. Roglic e Quintana tallonano Froome : Geraint Thomas resta in maglia gialla dopo la 18ma tappa del Tour de France 2018. La frazione odierna, come previsto, non ha creato problemi agli uomini di Classifica che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il britannico resta quindi al comando con 1’59” di vantaggio sull’olandese Tom Dumoulin e 2’31” sul compagno di squadra Chris Froome, in attesa dell’ultimo tappone di montagna di domani. Di seguito la Classifica generale del Tour de ...

Tour de France 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 17 : Vince Quintana, che rimonta e si porta al quinto posto, prima di Bardet, in crisi. In difficoltà anche Froome, che perde 52'' da Thomas, sempre più leader del Team Sky e della corsa Tour de France ...

Tour de France - ecco la nuova Classifica generale : tutto riaperto per il podio - Froome rischia di finire out. Ma che rammarico per Nibali! : Tour de France, ecco la nuova classifica generale: Froome rischia di finire fuori dal podio per la prima volta negli ultimi nove anni A 4 giorni dalla fine del Tour de France 2018, con due tappe per velocisti (Giovedì e Domenica), una cronometro insolita (31km con tanti sali-scendi) Sabato e un’ultima tappa di montagna Venerdì sui Pirenei, la vittoria del Tour de France sembra blindata per il britannico del Team Sky Geraint Thomas, ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas sempre più in maglia gialla. Froome perde tanto - Quintana torna in corsa : Ci si aspettava grande spettacolo nella 17^ tappa del Tour de France 2018, la seconda giornata sui Pirenei doveva rivoluzionare la Classifica generale e qualcosa si è mosso. La mini frazione da 65 chilometri, di cui ben 38 in salita con l’arrivo in cima al Col du Portet, ci ha regalato il confronto diretto tra i big. Geraint Thomas legittima la maglia gialla rispondendo agli attacchi di Tom Dumoulin e Primoz Roglic, Chris Froome ha perso ...

Tour de France 2018 - la tappa più corta della storia. Previsti ritmi folli : rischio rivoluzione in Classifica : Dopo l’Alpe d’Huez e prima del Tourmalet, questo è il giorno che tutti aspettavano al Tour de France 2018. C’è tanta curiosità attorno alla 17esima tappa, sia perché debutterà la grande novità della partenza in griglia (in pieno stile Formula Uno) sia per la ridotta lunghezza. Appena 65 chilometri, infatti, tra Bagnères-de-Luchon e Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) ma ben 38 saranno in salita: una frazione sprint, la più corta ...

