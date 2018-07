Clamoroso Parma | assalto a Balotelli | tutti i dettagli

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) Marionel mirino del ds delFaggiano, una notizia che sta mandando in tilt i tifosi del club emiliano Ilvuole prendere Mario. E’ questa la notizia del giorno in chiave calciomercato. Il club ducale, dopo aver superato il processo per la questione sms di Calaiò, è certo di rimanere in Serie A nel prossimo anno ed ora si può scatenare sul mercato. Secondo quanto rivelato da Premium Sport, nelle mire del ds Faggiano è finito Mario, calciatore in uscita dal Nizza per il quale il club chiede 10 milioni di euro. Sembra che super Mario intenda ridursi il contratto per poter tornare in Italia e mettere così in difficoltà il Ct azzurro Mancini nelle sue scelte. Ilci pensa seriamente, mentre il Nizza ha individuato in Niang la valida alternativa per l’attacco.L'articolo...