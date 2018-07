Ciclismo su pista | Europei 2018 | i convocati dell’Italia Spiccano Elia Viviani e Filippo

Ciclismo su pista : Italia in crisi. Edoardo Salvoldi : “Tagli inevitabili - il settore juniores rischia di saltare” : Non si placano le polemiche e la rabbia in seguito alla chiusura temporanea del Velodromo di Montichiari, l’unico al coperto agibile in terra Italiana. La nazionale azzurra, lanciata verso i prossimi fondamentali appuntamenti (a partire dagli Europei di Glasgow) è stata costretta ad allenarsi allo storico Vigorelli di Milano nel quale, come spiega Elia Viviani, “Si respira un’atmosfera speciale”. Verranno però a mancare i ...

Ciclismo su pista – Al Velodromo Francone una sei giorni di puro spettacolo : Ciclismo su pista: conclusa la Sei giorni di Ciclismo al Velodromo Francone Si è conclusa ieri la sei giorni all’insegna del grande Ciclismo al Velodromo Francone. Tre appuntamenti (Sei giorni di Torino, Turin International Track e Campionati italiani paralimpici), che hanno visto l’impianto di San Francesco al Campo invaso da oltre 200 atleti provenienti da 15 Nazioni diverse. Tanti i campioni nostrani (Fabio Felline, Giacomo Nizzolo, ...

Ciclismo su pista : la nazionale italiana torna ad allenarsi allo storico Velodromo Vigorelli : Tutti i mali non vengono per nuocere diceva un vecchio proverbio. Se è davvero clamorosa la situazione che sta vivendo il Ciclismo su pista italiano, con la chiusura del Velodromo di Montichiari a causa di problemi con l’antincendio, la nazionale tricolore si testerà sullo storico Vigorelli di Milano, uno dei più importanti velodromi del Bel Paese. In questi giorni sono infatti impegnati in terra lombarda Marco Coledan, Liam Bertazzo, ...

Europei di Ciclismo su pista in diretta tv e Live-Streaming : ... dal 2 al 7 agosto, l'obiettivo sarà quello di migliorare il sesto posto nel medagliere di Berlino: a guidare la nostra Nazionale sul parquet di Sir Chris Hoy sarà Filippo Ganna, campione del Mondo ...

Ciclismo su pista : iniziano i lavori per un nuovo Velodromo in quel di Spresiano : La Federazione Ciclistica Italiana ha autorizzato l’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo Velodromo di Spresiano. Se giungono brutte notizie da Montichiari, dunque, il Ciclismo su pista italiano può almeno sorridere. Il tutto inizierà in estate e dovrebbe essere concluso per l’inverno 2020, giusto in tempo per riuscire a preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, le Olimpiadi di Tokyo. Velodromo ideale, ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Dal 2 al 7 agosto 2018 andranno in scena gli Europei di Ciclismo su pista. Ad ospitare l’evento di portata continentale il velodromo “Sir Chris Hoy” (o Emirates Arena) di Glasgow, in Scozia (Gran Bretagna). La nazionale italiana negli ultimi anni sta crescendo notevolmente, nell’edizione precedente la spedizione azzurra è tornata a casa con un bottino di sei medaglie, di cui due del metallo più pregiato. Diversi atleti ...

Ciclismo su pista – Condizioni Vogel : la campionessa tedesca operata - ecco come sta : Aggiornamento sulle Condizioni di Kristina Vogel: la campionessa olimpica tedesca, vittima di un incidente, è stata operata alla spina dorsale Sono stabili le Condizioni di Kristina Vogel, stella tedesca del Ciclismo su strada operata alla spina dorsale dopo esserci gravemente infortunata in un incidente avvenuto durante un allenamento. “Le sue Condizioni sono stabili – ha spiegato il ct della nazionale tedesca di Ciclismo su ...

