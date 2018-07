Ciclismo | Patrick Lefevere | ‘Siamo lo sport più idiota del mondo’

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Nonostante le 50 vittorie gia' segnate in questa fantastica stagione, la Quickstep Floors non sa ancora se trovera' un nuovo main sponsor per il 2019. L’azienda Quickstep restera' come sponsor secondario e il manager del team belgaè alla ricerca di nuovi investitori. Le difficolta' che una squadra vincente come la sua sta incontrando in questa operazione hanno portatoa fare una riflessione sule sull'immagine che sta veicolando nel mondo, soprattutto dopo la gestione del caso Froome VIDEO.: ‘Le aziende mi dicono di Froome e Wiggins’sta cercando di far entrare nelnuove aziende per sostituire la Quickstep come main sponsor del suo team. La ricerca è però molto difficoltosa, a causa della pessima pubblicita' che ilsi è fatto con la gestione del caso Froome che ha riportato alla luce anche i ...