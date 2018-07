Chieti | la ginecologa non visita la paziente perché obesa | lei chiama il 112

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Quello che vi stiamo per raccontare è un altro di quegli episodi VIDEOche mai si dovrebbe verificare ma che invece spesso accade a causa della poca professionalita' di alcune persone. Il fatto, accaduto a, riguarda una giovane madre di 27 anni che si è vista rifiutare di essereta dalladel consultorio della Asl con una motivazione alquanto bizzarra e vergognosa. Il rifiuto, infatti, ci sarebbe stato a causa della stazza fisica della donna, giudicata 'troppo grassa' dalla dottoressa. A quel punto, su tutte le furie e tra le lacrime per l'umiliazione subita, la donna ha deciso dire i carabinieri che sono arrivati sul posto e che hanno raccolto la testimonianza da parte della donna così come quella della. 'Come possorti con questa pancia?', lascoppia in lacrime Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, la donna avrebbe ...