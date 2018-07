Chiede di andare in cella per disegnare

Usa - trans Chiede di andare nel bagno delle donne : il locale la manda via : Usa, trans chiede di andare nel bagno delle donne: il locale la manda via Charlotte Clymer ha denunciato l’accaduto sui social ricevendo sostegno da migliaia di utenti e le scuse dei gestori del locale Continua a leggere L'articolo Usa, trans chiede di andare nel bagno delle donne: il locale la manda via proviene da NewsGo.

Usa - trans Chiede di andare nel bagno delle donne : il locale la manda via : Charlotte Clymer è una transessuale che lavora come attivista e portavoce della Human Rights Campaign, in difesa della comunità Lgbt , Lesbiche, gay, bisessuali e transgender, . Anche per questo ...

Giuseppe Conte furioso : l'Europa ci vuole mandare tutti i riChiedenti asilo : ' Forte irritazione' a Palazzo Chigi su come il dossier, se la bozza Ue che sta uscendo nelle ultime ore venisse confermata, sarà trattato nel corso del vertice informale di domenica a Bruxelles per ...