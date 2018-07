Chi è Fabrizio Salini | nuovo ad Rai | un passato in Fox e Sky

Rai - Chi è Fabrizio Salini : Uomo dei media e non della politica, nonostante la laurea in Scienze Politiche, Fabrizio Salini, indicato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria per la carica di Ad della Rai , è romano e ha 51 anni . Da sempre si è mosso lontano dai palazzi, a suo agio invece nel mondo dei media internazionali. Dal 2003 al 2011 ricopre ...

Fabrizio Frizzi - la rivelazione di Giletti : 'Non lo volevano più in Rai. C'è Chi dimentica - io no' : È SEMPRE vivo il ricordo di Fabrizio Frizzi in Massimo Giletti , così come forte è la sofferenza legata alla sua prematura scomparsa avvenuta oramai 4 mesi fa. Intervistato da In Famiglia, il ...

Rai : Fabrizio Salini e Luciano Flussi in pole per il ruolo di AD - perplessità su BianChi Clerici come Presidente : Proseguono le trattative per la designazione delle due figure cardine della nuova Rai, ci riferiamo ai ruoli di Presidente e Amministratore delegato. Domani sera alle 20 è convocato il Consiglio dei Ministri in cui dovrebbero essere indicate queste due persone che spettano, come da legge, al Ministero dell'Economia. Se la convocazione di domani non sarà ancora risolutiva, è previsto un secondo tentativo fra martedì e mercoledì. Tanti i nomi ...

Ecco Chi è Fabrizio Palermo - il nuovo ad di Cdp : Nato a Perugia nel 1971, il manager si è laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma. Poi si è trasferito a Londra per lavorare come analista finanziario per la divisione ...

Cdp - Chi è Fabrizio Palermo - il nuovo amministratore delegato : Umbro di Perugia, 47 anni, una laurea brillante in Economia e Commercio all'Università di Roma La Sapienza, Palermo ha iniziato come analista finanziario a Londra in Morgan Stanley, per poi ...

