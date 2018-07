Chi è e cosa pensa Vittorio Foa | da Trump a Putin fino a Salvini e ai Panama Papers

F1 - Vettel in Ungheria senza pensare a MarChionne ed alla Germania : “penso che la cosa cosa migliore sia concentrarsi qui” : Vettel cancella la Germania: Sebastian, protagonista di uno dei venerdì migliori della stagione, parla della prima giornata di prove libere in Ungheria Un venerdì perfetto per la Ferrari di Vettel. Dopo il Gp di Germania, andato a finire nel peggiore dei modi per il tedesco della scuderia del cavallino, Sebastian pare volersi rifare nel weekend che lo vede protagonista sul circuito d’Ungheria. Dopo il primo giorno di prove libere, ...

«MarChionne - grave malattia da oltre un anno» : la nota dell’ospedale. Fca : «Non eravamo informati» | Cosa sappiamo e cosa no sulla malattia : L'ex a.d. di Fca aveva 66 anni ed era stato ricoverato il 27 giugno ufficialmente per un intervento alla spalla. La struttura svizzera: «Si curava da noi da oltre un anno» e «siamo ricorsi a tutti i trattamenti più all'avanguardia»

MONTE DEI PASChi DI SIENA/ Mps in Borsa guadagna più del 7%. Cosa c’è dietro il rialzo? (ultime notizie) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa guadgna più del 7%. Non sono ancora chiare le ragioni di questo rialzo. Ultime notizie live di oggi 27 luglio 2018(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:39:00 GMT)

Alcuni Chiarimenti sull’aereo di Renzi : cosa c’è dietro l’Air Force One di Stato? : Bisogna concentrarsi con grande attenzione sul caso del cosiddetto aereo di Renzi, quello che potrebbe essere rimosso da qualsiasi programma di governo, con relativo esborso esoso tra licenze ed altri costi associati fino al 2024. Un contributo interessante per chi si sta chiedendo se dietro a questa vicenda riguardante l'Air Force One ci sia una bufala o solo verità ci arriva dai debunker di bufale.net, che nelle ultime ore hanno provato a ...

CLARA SERENI È MORTA/ Chi era? "Credo che fare qualcosa sia meglio di non fare niente" : CLARA SERENI è MORTA, chi era? La scrittrice di Casalinghitudine aveva settantadue anni e viveva a Perugia. Era nota coma la scrittrice della diversità.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:18:00 GMT)

“Vi spieghiamo cosa è successo” : l’ospedale di Zurigo rompe il silenzio su Sergio MarChionne : I social sono ancora pieni di post che ricordano Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles la cui morte è stata annunciata mercoledì 25 luglio dopo che per diversi giorni le sue condizioni di salute erano sembrate gravissime, irrecuperabili. Una scomparsa che ha colpito molto gli italiani, accompagnata da qualche polemica che come sempre si sarebbe potuta evitare e da tanti misteri e dubbi sulle ultime ore ...

Sergio MarChionne e la verità sulla malattia : «La spalla e l'embolia cerebrale» - cosa l'ha ucciso : Sergio Marchionne è morto ieri all'età di 66 anni, protetto da quella riservatezza che ha caratterizzato tutta la sua vita. Un alto livello di privacy è stato garantito anche dalla clinica di Zurigo ...

Il Calendario Pirelli 2019 si Chiede cosa sognano le donne (e Gigi Hadid) : Dopo le dive ritratte al naturale (da Peter Lindbergh), con rughe, occhiaie e segni del tempo, dopo le modelle, gli attori e le attrici rigorosamente di colore calate (da Tim Walker) nel mondo di Alice nel Paese delle meraviglie, il Calendario Pirelli cambia ancora forma (e volti). La versione 2019 del leggendario The Cal celebra quattro donne e i loro sogni. E il percorso, fatto di vittorie e sconfitte, nelle quali si sono imbattute per ...

ACCORDO JUNCKER-TRUMP/ Cosa cambia per le aziende europee : sulle auto si risChia ancora : Cosa cambia per le aziende dopo l'ACCORDO JUNCKER-TRUMP. Si rischiano ancora dazi sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:12:00 GMT)

Chi paga lo stipendio durante la malattia e cosa succede se si è assenti alle visite fiscali : Per salvaguardare il diritto alla salute - riconosciuto come diritto fondamentale dalla Costituzione - al dipendente viene consentita l'assenza retribuita nei giorni in cui la capacità lavorativa è ridotta a causa...

Fiat Chrysler - il tracollo in Borsa e la grande paura : dopo MarChionne - cosa non convince gli analisti : dopo il tracollo e il -15% in Borsa, il titolo di Fca a Piazza Affari è in rimbalzo, con un lento recupero. Ma restano i timori degli analisti per il futuro dell'azienda, sospesa tra Torino e Detroit .

“Sapeva tutto - ma ecco cosa ha fatto”. MarChionne - la verità a poche ore dalla morte : Altre informazioni, non confermate, sulla morte di Sergio Marchionne arrivano ancora da Dagospia. È proprio il sito diretto da Roderto D’Agostino a rilanciare l’indiscrezione relativa al tumore ai polmoni. In un “Dagoreport”, si legge che “Marchionne lo sapeva da qualche mese”. Si parla proprio del cancro ai polmoni, “il primo l’aveva nascosto a tutti”. Secondo Dago, il primo a ...