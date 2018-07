Che facciamo stasera? Te lo dice Google  

"Quello Che facciamo in mare dovrebbero farlo gli Stati. A noi tocca una supplenza" : 22 Luglio 2018L'aereo atterra a Palma di Maiorca con un po' di ritardo. Uscito dall'aeroporto, intorno alle 16, chiamo Riccardo Gatti, il capo missione. Durante quella precedente, comandava la Astral su cui erano imbarcati Erasmo Palazzotto, Marc Gasol e Annalisa Camilli. Mi spiega come raggiungere la nave. Salgo su un taxi e mi avvio.Arrivo alla Open Arms intorno alle 16:45.Il vento alza la polvere sul molo, al Dique de L'Oeste. Salgo a bordo. ...

[La lettera] Jhon Elkann scrive ai dipendenti : "Sergio non tornerà. Facciamo insieme ciò Che ci ha insegnato" : Il giovane presidente dell'azienda ha scritto una lettera a tutti i dipendenti di Fca. Ecco il testo di Jhon Elkann, presidente Fca Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più ...

Marocco - campagna contro l’uso del bikini. E le donne rispondono : “Facciamo quel Che ci pare” : “Sii donna, fa quel che ti pare“: è la risposta con cui alcune marocchine hanno reagito alla campagna contro il bikini lanciata nel Nord Africa nel 2015 e ripresa anche quest’anno in Marocco. Partita il 9 luglio, l’iniziativa per contrastare l’uso del costume “due pezzi” si è diffusa attraverso una pagina Facebook filo-islamista con l’hashtag “Sii uomo” – traduzione ...

Gemma Galgani a Temptation Island : vi facciamo VEDERE perchè… : Riccardo con tentatrice a Temptation Island Come vi abbiamo anticipato, a Temptation Island è pronta a sbarcare la dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Ma il motivo? Presto detto, anzi… presto mostrato. Vi sveliamo in esclusiva un frame ‘esplicativo’ che dovrebbe farvi comprendere le dinamiche sviluppatesi nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Guardate l’immagine di apertura…Riccardo è dedito a massaggiare ...

Gianluca Vacchi - nuovo balletto su Instagram. Fan impazziti : «Facciamolo anChe noi» : Gianluca Vacchi lascia la Sardegna e fa il deejay in giro per il mondo: 'Villa in affitto a 270mila euro al mese'

Facciamo il partito - ma facciamolo sul serio. AnChe un po' reazionario : Tutto è finito quando ci siamo convinti che ci sia solo un mondo possibile, questo, e un solo andamento 'logico', quello rigorosamente indicato dalla società di mercato: entrambi da rispettare e '...

Gemitaiz contro Salvini : “Se muori facciamo festa”. Il ministro risponde : “Che problemi ha ‘sto fenomeno?” : “Salvini ti auguro il peggio. Se muori facciamo una festa”. È l’uscita di pessimo gusto del rapper Gemitaiz, artista che da sempre utilizza l’arma della provocazione ma che questa volta si è spinto oltre nella sua polemica contro Matteo Salvini, che da giorni chiama razzista dopo la scelta di non far approdare in un porto italiano la nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. In una storia su Instagram, il 29enne ...

Lady Gaga / Premiata per la lotta ai disturbi mentali : "Facciamo in modo Che le persone siano gentili" : Lady Gaga, grazie alla sua Born This Way Foundation, è stata Premiata alla cerimonia dei Global Changemakers Award per il suo sostegno alle persone con disturbi mentali.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:40:00 GMT)

IL CASO/ Un treno e due scelte Che ci spiegano cosa facciamo al mondo : Un treno, due città e due persone che compiono un gesto di segno opposto. La cronaca è capace di mostrarci come l’uomo sia capace di costruire il mondo. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 06:09:00 GMT)ALLARME TERRORISMO/ Soldi e carcere, i fili da spezzare per colpire i jihadisti, di S. SbaiELEZIONI A LUGLIO?/ "Secondo bagno a destra", la democrazia in infradito gioca brutti scherzi, di M. Vitali

Carlo Verdone : "Ho visto una turista cadere in una buca a Roma - possibile Che facciamo 'ste figure schifose?" : Pensava che fosse caduta a causa di un infarto, invece quella turista orientale a Piazza Venezia era finita in una buca. A raccontare l'episodio ironico ma dal retrogusto amaro, come si legge sul Corriere della Sera, è l'attore Romano Carlo Verdone che, insieme ad altri colleghi e registi, in occasione dei Nastri d'argento al Maxxi, parla della situazione della sua Roma. "Ma è possibile che Roma faccia 'ste figure schifose?", si ...

AnChe col Giro d'Italia facciamo ridere l'Europa : buChe - a Roma non si corre : C'è ben poco da dire, ma c'è tantissimo su cui riflettere. Ci siamo giocati la faccia, in diretta televisiva con mezzo mondo, Anche con un prezioso simbolo sportivo del nostro Paese. Il Giro d'Italia che avrebbe dovuto concludersi a Roma è stato invece 'neutralizzato' dagli organizzatori i quali si sono visti ...

Governo - Di Maio contro l’Europa : “Predicano tutti rispetto ma sono giorni Che ci insultano. Facciamo paura” : “In Italia dobbiamo sempre preoccuparci di come parliamo degli altri paesi, è giusto. Ma nell’ultima settimana ci hanno chiamato barbari, scrocconi e non ho visto nessun capo di Stato difendere gli italiani che non sono stati rispettati”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Sull’Europa nel contratto non abbiamo scritto niente di particolare. Solo che andiamo a rappresentare gli interessi degli ...

Segretaria Pd Aosta : "Perdiamo perché non facciamo sognare" : In questi anni, la sinistra italiana ci ha abituato a tutto fuorché all' autocritica . Tutte le volte che la sinistra ha ottenuto un risultato negativo alle elezioni, la colpa era sempre di qualcun ...

Barbara d'Urso e Romina Power/ “Facciamo il famoso 22% anChe senza di lei…” : Barbara d'Urso è davvero contro la violenza? Bufera social, lei replica in diretta a Domenica Live: “Lo rispiego?”. Le ultime notizie sulla conduttrice, attaccata dopo una frase...(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:02:00 GMT)