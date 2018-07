Che bello far l' assaggiatore di Nutella

Settebello devastante - anChe la Russia affonda ed è Euro-semifinale : Ci vuole un altro gol azzurro - il 7-0 di Chalo Echenique - e ci vogliono 20'28' di gioco perché Del Lungo vada a raccogliere il primo pallone in fondo alla rete, per la cronaca autore del gol ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello - Che autorità! Russia annientata - è semifinale! Del Lungo insuperabile : Il Settebello è tra le prime quattro squadre d’Europa: l’Italia batte la Russia per 11-1 nei quarti di finale della rassegna continentale di Pallanuoto e giovedì giocherà alle ore 22.00 per un posto nella finalissima contro la vincente della sfida tra i padroni di casa della Spagna e la Grecia. Nel primo quarto l’Italia non concretizza una superiorità in avvio, poi Del Lungo disinnesca la prima occasione per i russi. Gli ...

Le spighe verdi Che premiano il Cilento bello e il buono : Sfregiata dal cemento, invasa dai rifiuti, prima nella classifica delle aree col maggior numero di ecoreati: le cronache restituiscono una fotografia impietosa della Campania. Eppure c'è...

SCherma - Mondiali 2018 : l’analisi dei tabelloni. Due derby azzurri al primo turno. Possibile finale Errigo-Volpi : Domani ai Mondiali di Scherma di Wuxi sono in palio le prime medaglie. Andiamo ad analizzare i tabelloni arma per arma della rassegna iridata cinese. FIORETTO FEMMINILE (lunedì 23 Luglio) Ci potrebbe essere una finale tutta italiana ed è questo il grande sogno in questi Mondiali. Arianna Errigo ed Alice Volpi sono le principali carte azzurre e sono state inserite rispettivamente nel secondo e quarto quadrante del tabellone. Errigo avrà sulla sua ...

SCherma - Mondiali 2018 : anChe Loreta Gulotta accede al tabellone principale nella sciabola : Tutti gli azzurri in gara hanno superato la fase di qualificazione ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). L’ultima a strappare il pass per il tabellone principale è stata Loreta Gulotta nella sciabola. La siciliana ha ottenuto la qualificazione diretta al termine della fase a gironi, superata con quattro vittorie e due sconfitte. L’azzurra ha battuto infatti la tailandese Srinualad 5-1, l’ucraina Voronina 5-0, l’atleta di Singapore Lee Ann ...

COPPA ITALIA 2018-2019 - OGGI SORTEGGIO/ Ultime notizie tabellone : cambia l'orario - ecco perché : COPPA ITALIA 2018/2019, OGGI il SORTEGGIO: Ultime notizie tabellone e accoppiamenti, ecco le squadre che parteciperanno all'urna per il primo turno preliminare(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:27:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis jr : 'Cavani - Che bello!' : DIMARO-FOLGARIDA - Cristiano e poi Di Maria : a quanto pare c'è sempre Jorge Mendes, dietro le quinte. Proprio così: l'amico, come lo ha definito De Laurentiis , nonché il potentissimo manager che ...

Pallanuoto - Europei 2018 : risultati e classifiChe della seconda giornata. Il Settebello ipoteca la prima piazza : seconda giornata da sogno per il Settebello agli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona (Spagna). Gli azzurri dominano in lungo e in largo con l’Ungheria e ipotecano la prima piazza nel Girone A. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni e le classifiche aggiornate. seconda giornata (C) Croazia-Turchia 23-2 (4-0, 7-1, 6-1, 6-0) (A) Germania-Georgia 10-9 (1-3, 3-2, 3-2, 3-2) (D) Romania-Slovacchia 9-5 (4-1, 2-0, 2-1, ...

Giacca e cravatta - Maurizio Sarri si fa bello per il Chelsea. TUTTE LE FOTO : Primo giorno da manager del Chelsea per l'ex allenatore del Napoli che si è presentato con uno stile impeccabile alla prima conferenza. 'Sono nel miglior campionato del mondo', ha dichiarato. Ecco le immagini più belle. LE PAROLE DI Sarri

Carlotta Mantovan a Portobello? / "AffianCherà Antonella Clerici - sarà la nuova Renèe Longarini" : Carlotta Mantovan nel cast della nuova edizione di Portobello? "Affiancherà Antonella Clerici, sarà la nuova Renèe Longarini": l'indiscrezione di TvBlog(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Carlotta Mantovan a Portobello nel ruolo Che fu di Renée Longarini (Anteprima : L'appuntamento è ormai fissato nell'agenda della televisione italiana per sabato 27 ottobre, quando in diretta dagli studi di Milano della Rai verrà diffusa la prima puntata di Portobello (è già partita la ricerca dei prossimi protagonisti del programma) . Un ritorno clamoroso questo del programma televisivo più celebre della televisione italiana fra la fine degli anni settanta e gli anni ottanta.Un appuntamento quello condotto e diretto dal ...

Era solo un ‘pallino’ ma - in 3 anni - è diventato enorme. Quel Che è uscito dal collo di Melissa vi provoCherà un bello choc - specie se siete sensibili. Avvisati : Se avete appena mangiato, se avete lo stomaco sensibile, o se siete facilmente impressionabili, vi consigliamo di evitare di guardare le immagini che seguono perché potrebbero traumatizzarvi. Sono le immagini di ciò che è uscito dal collo di Melissa, 30 anni, di Sioux Falls in Sud Dakota. Per farvi capire di che stiamo parlando, vi diciamo che c’è di mezzo la dottoressa Pimple Popper cioè Sandra Lee. Come cosa fa? Lei è famosa per ...

Maurizio Costanzo : "Maria? Il dono più bello Che abbia ricevuto. Festeggiamo ogni giorno la fortuna di esserci incontrati" : Dice di considerarsi un "sopravvissuto" per l'età che ha raggiunto ma, nonostante ciò, confessa di continuare a vivere alla giornata. La sua è stata un'esistenza piena di esperienze, di lavoro e di amori, ma di una cosa Maurizio Costanzo, che il 28 agosto compirà 80 anni, è convinto: il dono più bello che la vita gli ha fatto è stato l'incontro Maria De Filippi. "Noi Festeggiamo ogni giorno per la ...