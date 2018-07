CEV ad Aragon | giro di boa nel nome di Pérez

Lo strano paragone di Wilander : “Kyrgios come Federer! Anche Roger ad inizio carriera faCEVa spesso una cosa…” : Nick Kyrgios e Roger Federer hanno qualche punto in comune: l’ex tennista Mats Wilander non ha alcun dubbio al riguardo L’ex tennista Mats Wilander ha messo a confronto due grandi personalità del tennis che, all’apparenza, non potrebbero sembrare più diverse: Nick Kyrgios e Roger Federer. Il giovane tennista australiano ha un grande talento, ma fa parlare di sè più per questioni extra-sportive che per la sua bacheca, ...