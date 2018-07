“C’era anche un bambino” Strage di italiani in vacanza | lo scontro mortale

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 luglio 2018) Una donna e un bambino di quattro annisono morti in un incidente fra un minibus e un fuoristrada avvenuto nella notte lungo un’autostrada in Scozia. Nell’impatto hanno perso la vitaaltre tre persone, tutte a bordo dell’auto: due donne di 69 e 70 anni e un uomo di 63. Sul minibus viaggiava un gruppo di turisti. Cinque le persone rimaste ferite, tre delle quali provenienti dal nostro Paese. Secondo fonti di polizia locale, a bordo del minibus Fiat viaggiavano sei persone, tutti connazionali: due coppie italiane, una delle quali con due figli piccoli. A perdere la vita, a quanto risulta dai primi accertamenti non ancora ufficializzati, sono stati uno dei due bimbi e la donna della coppia che viaggiava da sola. Degli altri occupanti del van, tutti feriti e tutti ricoverati in ospedale, due, entrambi adulti, appaiono in condizioni gravi. Al ...