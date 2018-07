C’è l’intesa Lega-M5S sui vertici Rai | Salini nuovo ad | Foa presidente 

Cdp - C’è l’intesa : (AdnKronos) – Fumata Bianca a Palazzo Chigi per le nomine di . A quanto si apprende da fonti del governo, l’intesa è arrivata dopo un vertice, appena terminato, a cui hanno preso parte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro per l’Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.Ieri la riunione convocata da Conte era stata ...

Migranti - verso la creazione di centri di accoglienza esterni. Ma l’intesa ancora non C’è : I capi di stato e di governo di 16 paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. Clima «migliore del previsto» e diverse opzioni sul tavolo tra cui l’articolata proposta italiana. La linea emersa va nella direzione della creazione di centri di accoglienza in Paesi terzi anche se per ora non c’è intesa. Resta aperto il “nodo” dei movimenti secondari, delicato per gli equilibri politici ...

Calciomercato Inter - Nainggolan ad un passo : C’è l’intesa con il calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in vista della prossima stagione e pensa di costruire una squadra in grado di lottare per tutto, la qualificazione in Champions League ha portato entusiasmo ma anche disponibilità per poter Intervenire sul mercato in modo massiccio. Si avvicina sempre di più l’arrivo del centrocampista Radja Nainggolan, il belga ha dato l’ok al trasferimento, intesa dal punto di vista ...