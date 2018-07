C’è l’intesa Lega-M5S sui vertici Rai : Salini nuovo ad - Foa presidente : Sarà Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato della Rai. Il presidente sarà invece Marcello Foa. L’intesta sarebbe stata trovata prima del Consiglio in un un vertice a 4, con la partecipazione del premier Conte, i due vice, Salvini e Di Maio, e del ministro dell’Economia Tria....

Cdp - trovata l'intesa sui vertici : Palermo amministratore delegato Rivera direttore generale al Tesoro : L'accordo raggiunto tra M5S e Lega con il ministro dell'Economia e il presidente del Consiglio sulle nomine in Cdp sarebbe un'intesa ampia che, per quanto riguarda la Cassa, coinvolge l'intera ...

intesa M5S-Lega : Fabrizio Palermo nuovo ad di Cassa Depositi e Prestiti : Fabrizio Palermo è nato in Umbria, ha 47 anni ed è laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma La Sapienza. Ha cominciato come analista finanziario a Londra in Morgan Stanley, poi è ...

intesa sulle nomine : Palermo amministratore delegato di Cdp - Rivera dg del Tesoro : La decisione presa a Palazzo Chigi al termine di un vertice al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Giovanni Tria e Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, plenipotenziario della Lega sulla questione delle nomine...

Cdp - intesa su Fabrizio Palermo nuovo amministratore delegato : La decisione presa a Palazzo Chigi al termine di un vertice al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Giovanni Tria e Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, pplenipotenziario della Lega sulla questione delle nomine...

intesa M5S-Lega su voucher e incentivi : ROMA, 19 LUG - E' stata raggiunta, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'Intesa tra M5S e Lega sulle principali modifiche da apportare al decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento ...

Dl dignità - raggiunta intesa M5s-Lega su voucher e incentivi : E' stata raggiunta l'intesa tra M5s e Lega sulle principali modifiche da apportare al decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento dell'utilizzo dei voucher in agricoltura e per i settori del ...

intesa M5S-Lega su voucher e incentivi : ANSA, - ROMA, 19 LUG - E' stata raggiunta, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'Intesa tra M5S e Lega sulle principali modifiche da apportare al decreto dignità. Via libera quindi all'...

Decreto dignità - intesa M5S e Lega su voucher e incentivi : È stata raggiunta, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'intesa tra M5S e Lega sulle principali modifiche da apportare al Decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento dell'utilizzo dei ...

intesa M5S-Lega su voucher e incentivi : ANSA, - ROMA, 19 LUG - E' stata raggiunta, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'Intesa tra M5S e Lega sulle principali modifiche da apportare al decreto dignità. Via libera quindi all'...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Cdp - verso l'intesa Lega-5 Stelle sul ticket Palermo-Scannapieco : L'ora x è fissata domani alle 18 quando, all'apertura dei lavori dell'assemblea, il rappresentante del Tesoro leggerà la lista che contiene i nomi per le poltrone che conteranno nella nuova Cassa depositi e prestiti. Lo schema, frutto di un accordo in extremis tra Lega e 5 Stelle, è pronto. Secondo quanto apprende Huffpost da ambienti economici e di governo nella lista ci sarà il nome di Fabrizio Palermo, che dovrebbe ...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelledal voto on line : Un consigliere di amministrazione della Rai indicato dal Movimento 5 stelle, uno dalla Lega, uno da Fdi e uno dal Pd. È questo lo schema che sarebbe oggetto di un accordo politico alla vigilia...