“Ce l’hai fatta!” La vittoria di Francesca | 23enne affetta dalla sindrome di Down

caffeinamagazine

: RT @GiuseppePalma78: #famigliacristiana fa un titolo violento contro il vicepresidente del consiglio (forse perché #Salvini sta fermando il… - MuredduGiovanni : RT @GiuseppePalma78: #famigliacristiana fa un titolo violento contro il vicepresidente del consiglio (forse perché #Salvini sta fermando il… - Luigi4173 : RT @GiuseppePalma78: #famigliacristiana fa un titolo violento contro il vicepresidente del consiglio (forse perché #Salvini sta fermando il… - giovanni_barba : RT @AlfonsoFuggetta: Ho fatto settimana scorsa un corso di negoziazione all’MIT. La prima cosa che ti dicono e che un buon negoziatore deve… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) I limiti sono nella nostra testa. Un karma in cuiha creduto fino in fondo. Mamma Loredana, da parte sua, è sempre stata più che orgogliosa della sua ragazza, anche quando tutti le dicevano che non avrebbe potuto fare lo stesso percorso di studi degli altri suoi coetanei. Sì perché la sua, 23 anni, èdi: è nata prematura e ha avuto sin da piccolissima problemi al cuore, motivo per cui si è dovuta sottoporre a 4 interventi.Ma lei ha fatto di tutto per non far sentire il peso della diversità ae aiutandola è riuscita a farle avere una laurea. La donna l’ha iscritta a scuola all’età stabilitalegge, le ha fatto leggere gli stessi libri dei compagni di classe e ha chiesto un docente di sostegno solo quando la ragazza ne aveva davvero bisogno.Mamma e figlia si sono iscritte alla facoltà DAMS ...